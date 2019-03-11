Kadın İçin Tek Kariyer Anneliktir, Haddini Bilmeli!

Yani seyirci olarak gelen kadınlar ilk defa spor camiasında da “yok hükmünde” kabul edilmiş ve sahadaki futbolcular ve kulüp cezasını bu şekilde çekecek denmiştir. “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten “Ben kadının yok hükmünde sayılmasına imza atan spor idaresini severim” diyen Futbol federasyonuna. Tarih seyircisiz maça alınan kadınların neşeli keyifli hallerini resmetti, yazdı sayfalarına, “seyircisiz maça alınan kadının olaya seyirci kalışı” silinip unutuldu gitti…

Hıdır Daştan - Futbol Disiplin Talimatı madde 31 Seyircisiz oynama maddesinde; “Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasında seyircisiz oynamaya mahkûm edilmesidir.” denmektedir. Türkiye Futbol Federasyonunun 2011 yılında, internet sitesinde yapılan açıklama ile seyircisiz maçlarda uygulanacak esasları içeren genelgeye göre; profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüpler disiplin talimatının 31. Maddesine göre aldıkları seyircisiz oynama cezasını maça erkeklerin yerine “kadın ve 12 yaş altı çocukların alınması” ile çekeceklerdir.

19 Ocak 2017 TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklikleri görüşülüyor. TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken ana muhalefet partisi Kadın Milletvekili Aylin Nazlıaka protesto eylemi yapıyor kürsüde. Protesto uzun sürüp eylem sonlanmayınca iktidar mensubu kadın milletvekilleri kürsüye müdahale ediyor. Sol kol ve bacağından geçirdiği tren kazası sonrası engeli olan ana muhalefet partisi milletvekili Şafak Pavey Meclis Genel Kurulu’nda çıkan arbede sonucu yine bir kadın olan iktidar partisi Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in müdahalesine maruz kaldı. Şafak Pavey, yere düştü, protez kolu çıktı.

Tarih değişen anayasayı yazdı da kadının kadına gösterdiği şiddeti görmedi, göremedi, yazamadı…

Uzun yıllar siyaset sahnesinde yer almış Başbakan yardımcısı bir milletvekili (!) “Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak.” derken gülen kahkaha atan kadını iffetsizlikle suçlamıştı. Kadının makûs talihinin kahkaha atıp gülmek değil; ağlayan, acı çeken ve neşeli ve keyifli olduğunda da bir odaya çekilip “manyak” gibi kendi kendine duvarlara bakarak kahkaha atmak olduğuna işaret etmemiş miydi Sayın Bakan? Yine eski bir Maliye Bakanı işsizlik ile ilgili yaptığı bir konuşmada “İşsizlik oranının artış sebebini; kriz dönemlerinde iş gücüne katılımı artan “kadınlar” olduğunu söylemiş miydi? 2009 yılında Afyonkarahisar’da seçim çalışmaları sırasında “İş istiyoruz” diyen kadınlara eski Orman ve Su İşleri Bakanı “Evdeki işler yetmiyor mu?” yanıtını vereli çok olmadı.

Kadın hamileyse ya da hava kararmışsa sokağa çıkmamalı, çıkarsa da kırmızı ruj sürmemeli, yalnız dolmuşa, taksiye binmemeli, iş aramamalı, evinin süsü olarak dizini kırıp evinde oturmalı. “çalışan kadın fuhuşa hazırlık sürecine destek olur”* asla çalışmamalı çünkü kadın için tek kariyer anneliktir(!) haddini bilmeli.

