HABER

Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira değerindeki sigaralarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyerek 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü Horasan ilçesinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi.

Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyerek 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.
Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü Horasan ilçesinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu bir manava girerek 50 bin TL değerindeki sigara ve bilgisayarı saniyeler içerisinde çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Konuyla ilgili Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu ortak çalışmalarda iş yerinden ve çevreden alınan kamera kayıtları incelendi. İş yerine gelen 2 kişi gece saat 03.00 sıralarında kendilerini deşifre etmemek için yüzlerinde maske ve üzerlerinde uzun paltolarla dükkana girdikleri belirlenirken iş yerinden hırsızlık yapan şahısların A.B ve F.Y olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan hırsızlar Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikali sağlanarak yapılan mülakatta polise olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Çaldıkları sigaraları ve bilgisayarı polise teslim eden hırsızların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Uyuşturucu baronu, örgüt yöneticisini ayağından vurmuşUyuşturucu baronu, örgüt yöneticisini ayağından vurmuş
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.