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Kadın kuaförün, ağabeyi tarafından öldürülmesiyle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde geçen yıl kasım ayında kız kardeşini otomobilinde silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuaförlük yapan kız kardeşi Günay Torun'u otomobilinde silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Halil Küçükkurt, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrarlayan Küçükkurt, kardeşiyle, yaşantısı ve çevresi kendisinin hoşuna gitmediği için görüşmediklerini söyledi.

Olay günü yaşananları anlatan Küçükkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimin dükkanının yakınına arabamı park ettim. Bu sırada kırmızı bir araba, tamponuma çarptı. Kapısını açtığımda, şoförün kardeşim olduğunu gördüm. Bana ağza gelmeyecek küfürler etti. Silahımı çıkarıp korkutmak için arabasının kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı silahı sonra çeneme dayadım, tetiğine bastığımda patlamadı. Niyetim öldürmek değildi. Kardeşimi öldürmek gibi bir niyetim olsa başka bir yerde veya daha önce görüşmeye geldiğim zamanlarda öldürürdüm."

Aile içinde yaşanan olayları, psikolojilerinin bozulmaması için çocuklarına yansıtmadığını anlatan Küçükkurt, kardeşinin ölümünün orada tesadüfen bulunmasından dolayı gerçekleştiğini belirterek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlçede kuaförlük yapan Günay Torun (55), 22 Kasım 2018'de Balıkpazarı bölgesinde otomobilinde silahla vurularak öldürülmüştü. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti kadının ağabeyi Halil Küçükkurt'un işlediğini tespit etmişti. Zanlı, Karacabey ilçesinde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

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