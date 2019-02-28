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Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi'nin muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan evli ve 2 çocuk annesi Nuray Günaçar, dün saat 17.30 sıralarında Edremit-Kızılkeçili yolunda, park halindeki otomobilinde yoldan geçen bir sürücü tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Günaçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Günaçar'ın yanında kendisine ait tabanca da bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nuran Günaçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevresinde sosyal ve neşeli biri olarak tanınan Günaçar’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, bazı kişiler tarafından hakkında çıkarılan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini yazdığı görüldü.

Nuray Günaçar'ı bulan sürücünün ifadesine başvuruldu. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Nuray Günaçar'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kadın muhtar Nuray Günaçar

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