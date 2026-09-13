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Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu

Kadınların erkek egemen sektörlerde karşılaştığı önyargılar, azmi ve kararlılığıyla meslek hayatının önüne geçmesine izin vermedi. Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Hamide Kara, forklift operatörlüğü için yaptığı başvurulardan olumsuz sonuç alınca hurdacılık sektörüne yöneldi. Başlangıçta elleriyle hurda toplayan Kara, 2024 yılında aldığı operatörlük ehliyetiyle devasa vinçlerin başına geçti.

Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu

Çocukluk yaşlarından babasının yanında başladığı meslek hayatında çeşitli sektörlerde çalışan ancak kadın olduğu için iş verenler tarafından sıcak karşılanmayan 38 yaşındaki Hamide Kara, çareyi ağabeyinin çalıştığı hurdacılıkta buldu.

Buradaki patronların güvenerek işe aldığı Kara, ilk başlarda elleriyle topladığı hurdaları, 2024 yılında aldığı operatörlük ehliyeti ile artık devasa makineler ile taşıyor.

Ahtapot vinç ve mobil platform vinci kullanabilen Hamide Kara mesleğini, yaşadığı zorlukların üstesinden gelerek severek yapmaya devam ediyor.

Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu 1

"KADIN OLDUĞUM İÇİN KABUL ETMEDİ FİRMALAR"

Mesleğe başlama sürecini anlatan Hamide Kara, "3 seneye yakındır bu işi yapıyorum, daha öncesinde forklift operatörüydüm. Kadın olduğum için kabul etmedi firmalar. Çokta iş aradım. Bana neden bu işi tercih ettin diyorlar, aslında iş bulamadığım için hayat beni buraya sürükledi. Nasipte bu varmış, çokta mutluyum bu durumdan. Biz eskiden beri çok zorlu şartlarda büyüdük. Birde makinelere olan ayrı bir ilgimizde var abimler ve ablamlar dahil. Bu sürecinde faydası olduğunu düşünüyorum. Tabi yetenekle alakalı durumda var" dedi.

Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu 2

"BİRÇOK ÇALIŞTIĞIM KİŞİ MEMNUN KALIYOR"

Çalışma temposundan ve kullandığı makinelerden bahseden Kara, "Haftanın 5 yada 6 günü çalışıyoruz. Mesailerde oluyor. Maaşımdan da memnunum, operatör maaşı alıyoruz. Makineden makineye değişiyor maaşımız. Kullandığım sepetli platform, biz normalde hurdacıyız. Orda ahtapot vinç var. İlk orada başladım zaten, sonrasında buna geçtim. İkisini de sık sık kullanıyorum. Bu platformlu vinçte tek korkum yukarda insan olduğu için biraz daha riskli. Bunun haricinde bir sıkıntı yaşamıyorum. Ailem çok destek çıktı, onlarda yapabileceğimi düşünüyordu ve inanıyordu. Sosyal medyada çok tepki verenler oldu, özellikle erkekler 'bari bu işe el atmayın' gibi şeyler söylediler. Bence bu işin kadını erkeği yok, birazda yetenek meselesi. Görüyoruz az çok, kule, vinç, tır şoförü, bazıları erkeklerden daha güzel yapabiliyor. Herkesin ayrı bir yeteneği var. Firmalardan destek göremediği için kadınlarımız bu işe atılamıyor, girişimcilik yapamıyorlar. Benim isteğim, firmaların daha çok destek çıkması. Bazı firmalar tecrübeli eleman arıyor, çalışmadıkça tecrübe edinilmiyor. Benim patronlarım beni direkt aldılar, ben çok şanslıydım. Onlar sayesinde ben tecrübe edindim. Bir çok çalıştığım kişi memnun kalıyor, 'abla yarın yine sen gel' diyorlar" diye konuştu.

Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu 3

"LAVABO İHTİYACINIZI GİDEREMEDİĞİNİZ YERLER OLUYOR"

Saha şartlarının zorluğuna dikkat çeken Kara, "Yarın nereye gideceğimi nerede çalışacağımı bilmiyorum. Öyle bir yere gidiyorum ki tamamen erkekler çalışıyor. İş Güvenlik Uzmanı bile kadın olmuyor. Onların içerisinde zorlanıyorsunuz. Lavabo ihtiyacınızı gideremediğiniz yerler oluyor. Zorlukları da var tabi ki. Ama yine de mesleğimi sevdiğim için yapmaya devam ediyorum. Sahiplerinde yaşadığı ön yargı ve tepkileri aktaran Kara, "Geçtiğimiz günlerde öyle bir tepki aldım ki çok üzüldüm. Çalışacağımız işçi arkadaşımız bana 'bula bula seni mi buldurlar, başka operatör yok muydu' dedi. İki seneden fazladır bu işi yaptığımı belirttim. ' 2 senelik operatör mü olur' dedi. Bunun gibi çok şey yaşadım ancak o gün çok üzülmüştüm. Bunun gibi durumlarda yaşıyorum ancak, ilk gördüklerinde sepete çıkmaya korkup, sonradan 'abla iyi ki sen geldin' diyenlerde oluyor" şeklinde konuştu.

Kadın olduğu için iş bulamadı! Şimdi dev vinçlerin başında aranan isim oldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vinç operatörü Sakarya
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