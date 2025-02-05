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Kadın önce kocasını böbreğini satmaya ikna etti sonra parayı çalıp sevgilisine kaçtı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.02.2025 12:07
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Hintli bir kadın önce kızının eğitimini finanse etmek için kocasının böbreğini karaborsada satmaya kandırdığı daha sonra da parayı çalıp sevgilisiyle kaçtığı iddiasıyla suçlanıyor.

Kadın önce kocasını böbreğini satmaya ikna etti sonra parayı çalıp sevgilisine kaçtı!

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinden bir kadın, kızının yüksek öğrenimini finanse etmek ve gelecekte evliliğini ayarlamak adına böbreklerinden birini satması için kocasını aylarca ikna etmeye çalıştı. İlk başta isteksiz olsa da, adam sonunda fedakarlığının ailenin mali durumunu iyileştireceğine ve çocuğunun geleceğini güvence altına alacağına inanmaya başladı.

Hindistan'da insan organlarını satmak otuz yıldan fazla bir süredir yasa dışı olduğu için aile karaborsada bir alıcı aramakla bir yıl geçirdi, ancak sonunda yaklaşık üç ay önce bir alıcı buldu.

Adam ccı verici bir prosedürden geçtikten sonra, böbreğinin parasını (1 milyon rupi yani 11.500 dolar) karısına emanet etti, ancak karısı parayı çaldı ve başka bir adamla kaçtı.

Kalbi kırık adam, karısının böbreklerinden birini satması için ona baskı yapmasının gerçek sebebinin çocuklarının iyiliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını öğrendi.

Kadın bir süre önce sosyal medya platformu Facebook aracılığıyla Barrackpore'dan bir adamla tanışmıştı ve ikisi sonunda romantik bir aşk yaşamaya başlamıştı. Kadın, ailesini terk edip sevgilisiyle birlikte yaşamayı planlamıştı ama önce kocasını dolandırmaya karar verdi.

Karısının aile birikimleriyle birlikte kaybolmasının ardından adam, kadını Barrackpore'da yerel polise şikayette bulundu. Koca, 10 yaşındaki kızı ve anne babası, onları terk eden kadınla yüzleşmek için Barrackpre'ye gittiler ancak kadın ikna olmadı. Kadın, yalvarmalarına rağmen kapıyı açmayı reddetti ve hatta kocasına istediğini yapmakta özgür olduğunu ve yakında boşanma davası açacağını söyledi.

Kadının kocasına, "Ne istiyorsan onu yap, boşanma mektubu göndereceğim" dediği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan yaşam
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