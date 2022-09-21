HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın polisin ölümü intihar çıktı! Kahreden acı detay, komşuya son telefon: Oğlumu okuldan alır mısın?

Kadın polisin ölümü intihar çıktı! Kahreden acı detay, komşuya son telefon: Oğlumu okuldan alır mısın?

21.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kadın polis memuru İlknur Erim Bahadır önceki gün evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu. Bahadır'ın intihar ettiği ortaya çıkarken, eşinin ailesi ve kocası arasında çıkan defin yerin anlaşmazlığı tarafları mahkemelik etti. Mahkeme kararıyla 2 gün bekletilen cenaze, Bahadır'ın kendi ailesi tarafından defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a götürüldü. Öte yandan olay günü komşusunu telefonla arayan polis memuru Bahadır'ın 4 yaşındaki oğlunu okuldan almasını istediği ortaya çıktı.

Kadın polisin ölümü intihar çıktı! Kahreden acı detay, komşuya son telefon: Oğlumu okuldan alır mısın?

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Elazığlı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı, başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin, yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Ölümle ilgili başlatılan soruşturmada, İlknur Erim Bahadır’ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Screenshot_16

AİLELER ARASINDA 'DEFİN YERİ' ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Bahadır’ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası büyükşehir belediyesi gasilhanesine konuldu. Bahadır’ın Samsun’da yaşayan ailesi, kente gelerek, cenazeyi memleketleri Elazığ’da defnetmek isteyince, aileler arasında defin yeri tartışması çıktı. Karara varamayan ailelerin savcılığa şikayeti üzerine konu yargıya taşındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ‘annelik hakkı’ gerekçesiyle cenazenin, İlknur Erim Bahadır’ın kendi ailesine verilmesini hükmetti. 2 gün gasilhanede bekleyen cenaze İlknur Erim Bahadır’ın ailesince teslim alınarak, defnedilmek üzere Elazığ’a götürüldü.

Screenshot_17

KOMŞUSUNU ARAYIP OĞLUNU OKULDAN ALDIRMIŞ

Öte yandan olay günü komşusunu telefonla arayan polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın 4 yaşındaki oğlunu okuldan almasını istediği ortaya çıktı. Komşu kadının, kendi çocuğu ile aynı sınıfta okuyan polis memuru Bahadır'ın çocuğunu alarak, evine götürdüğü belirtildi.

Screenshot_18

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar varSon dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar var
Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttıRusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangınErzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!

Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.