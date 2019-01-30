Kadın sağlığına teknolojik dokunuş

Lazer teknolojileri uzun yıllardır medikal alanda güvenle uygulanan teknolojiler olup,son zamanlarda jinekolojik alanda da aktif olarak uygulanmaya başlanmıştır.Özellikle Fraksiyonel CO2 (karbondioksit) lazerin geliştirilmesi bu alanda başarılı sonuçların alınmasına önemli katkılarda bulunmuştur” dedi.

Kadınların yaşları ilerledikçe ve özellikle geçirilen gebelikler sonucunda oluşan değişikliklerden rahatsız olmalarına rağmen bugüne kadar hekimlerine konuyu dillendirmekte zorlandığını söyleyen Albayrak, “Bunun nedeni; konunun mahremiyeti yanında,kadınlara sunulan uygulaması kolay, işlem sonrası hemen günlük hayatlarına dönebilecekleri efektif seçeneklerin sunulamaması idi. Teknoloji bu alanda da kadınların imdadına yetişti.

“Fraksiyonel co2 lazer nedir?

Doğru miktar ve dalga boyundaki lazer ışınları dokuya iletilerek dokuda mikrokanallar oluşturulur. Bu sayede doku uyarılarak yeni kollajen ve elastin liflerinin oluşması sağlanır. Fraksiyonel lazer teknolojisinde lazer ışınlarının dalga boyu yeterli doku penetrasyonuna izin verirken daha derindeki dokular ise korunur.Fraksiyonel özellik sayesinde ise dokuda sağlam bölgeler de bırakılarak dokunun süratle yenilenmesi(rejuvanasyon) sağlanır.

Vajinal lazer nedir?

Vajinal lazerde, özel olarak üretilmiş vajinal başlık (Vajinal Prob) kullanılarak vajinal doku, en dip noktasından dış alana kadar 360 derece taranarak lazer ışınları vajinal dokuya gönderilir. Oluşan mikrokanallar hızlı bir kollajen sentezi üretimine yol açar.Sonuçta vajinal doku elastisitesi artar,doku sıkılaşır.Aynı zamanda pelvik taban dokusu da güçlendirildiğinden idrar kaçırma problemleri de düzeltilmiş olur.

Vajinal lazerin uygulama alanları nelerdir?

Vajinal doğum yapmış kadınlarda vajinal dokunun sıkılaştırılmasında,

Menopoza girmiş kadınlarda hormon eksikliğine bağlı olarak oluşmuş vajinal kuruluğun giderilmesinde,

İdrar kaçırma problemleri olan kadınlarda pelvik taban güçlendirilmesinde,

Vajinal laksisitesi artmış(gevşemiş) kadınlarda doku güçlendirilmesinde,

Cinsel ilişkide atrofiye bağlı ağrı,yanma,sızı hisseden hastalarda vajinal doku onarımı sağlanarak daha kaliteli bir cinsel ilişki sağlanmasında,

Bozulmuş vajinal floraya bağlı ,kronik vajinal enfeksiyonu,özellikle tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonları olan hastalarda vajinal floranın düzenlenerek kronik enfeksiyonların önlenmesinde kullanılabilir.