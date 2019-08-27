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Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, beraberinde otizmli oğlu bulunan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobili sıkıştırıp, polis rozeti göstererek, tehdit ettikleri iddia edilen sürücü ile yanındaki kadın, gözaltına alındı.

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştıran şüpheliler yakalandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, beraberinde otizmli oğlu bulunan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobili sıkıştırıp, polis rozeti göstererek, tehdit ettikleri iddia edilen sürücü ile yanındaki kadın, gözaltına alındı. Polis olmadığı belirlenen şüpheliler, iddiaları kabul etmedi.
Olay, 24 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan ile Varsak bölgesinden kent merkezine giden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre 34 plakalı bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Şerit değiştirerek, kendisini sıkıştıran otomobilden kaçan Baz, kavşakta sürücüyü uyardı.
'POLİS ROZETİ GÖSTERDİ' İDDİASI
Uyarının ardından da iddiaya göre araçtaki kadın camı açıp, Baz'a el işaretleri yaparak, hareket etti. Aracı kullanan sürücü de Demet Çileli Baz'a polis rozeti gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca takip ettiği Baz'a kırmızı ışıkta durduğu sırada küfür edip, araçtan inmesini söyledi. Yeşil ışık yanınca da kent merkezine doğru ilerledi. Aracı bir süre takip eden Baz, 112 Acil Merkezi'ni aradı ve plakayı bildirerek, ihbarda bulundu.
Aracı takip ettiği anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, yaşadıklarını kaydetti. Demet Çileli Baz, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
CİMER'E ŞİKAYET ETTİ
Oğlunun olayın etkisinden çıkamadığını belirten Baz, hem polise hem de CİMER'e şikayette bulundu.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka kaydından tespit ettikleri aracın sürücüsü E.Ş. ile beraberindeki K.B. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, polis olmadıklarını, polis rozeti göstermediklerini ve hakarette bulunmadıklarını ileri sürdü. Olayın trafikten kaynaklı tartışmadan ibaret olduğunu savunan şüpheliler de Demet Çileli Baz'dan şikayetçi oldu.
E.Ş. ve K.B. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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