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Kadın tuvaletindeki cinsiyet sembolüne farklı yorum: 'Gördüğünüz hiçbir zaman elbise değildi'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Tuvalet tabelasındaki kadının kuşkusuz hepimiz elbise ya da etek giydiğini düşündük. Ancak aktivist, yazar ve programcı Tania Katan, her tuvalette gördüğümüz kadın simgesinin anlamını tamamen değiştirdi. Ona göre bu pelerin giyen bir 'Süper Kadın.'

Kadın tuvaletindeki cinsiyet sembolüne farklı yorum: 'Gördüğünüz hiçbir zaman elbise değildi'

ItWasNeverADress (Gördüğünüz hiçbir zaman bir elbise değildi) etiketi kullanarak bir kampanya düzenleyen Tania Katan, kadın ve erkek arasında hala var olan eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak istiyor. Dünyadaki kadınlardan hikayelerini paylaşmalarını istiyor çünkü kadınlara hâlâ erkeklerin hâkim olduğu bir dünyada, kadınların 'süper' olabileceğini göstermek istiyor.

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Bu poster, Axosoft isimli yazılım şirketine ait bir projenin parçası.

EŞİTLİK

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Tania, 'Bilimde, teknolojide, sanatta, matematikte, politikada, ibadethanelerde ve sokaklarda kadınlar gözardı ediliyor' diyor. Bunun değişmesi gerektiğini ve tüm dünyadaki kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyor.

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'KADINLARI FARKLI GÖRMEYE BAŞLADIĞIMIZDA DÜNYAYI FARKLI GÖRÜRÜZ'

Axasoft firmasının program yazılımcısı olan Katan, bu hareketi ile kadınları daha çok teknoloji sektörüne yönlendirebilmeyi istediğini belirterek kadınların üzerindeki yanlış algıyı ve varsayımları kaldırmak, kadınları daha cesaretli, hassas ve güçlü bir ikon haline getirmeyi umuyor. Tania son olarak, 'kadınları farklı görmeye başladığımızda, dünyayı farklı görürüz' ifadesini kullanıyor.

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