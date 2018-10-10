Kadın vücudu için mükemmel Japon egzersizleri

Japon mühendis ve Aikido öğretmeni Katsuzo Nishi çok zayıf bir çocuktu ve doktorlar ailesine, 20 yaşını doldurmadan önce öleceğini söyledi. Sağlığını iyileştirmek için ebeveynleri onu Budist manastıra gönderdi. Orada farklı meditasyon ve kılıç teknikleri öğrenmek için 3 yıl harcadı. Sağlığını geliştirmenin başka yollarını araştıran Katsuzo, çağdaş doktorlar tarafından yazılan çağdaş kitapların yanı sıra Doğu ve Avrupa tıbbı ile ilgili eski tezler okudu. Sonuçta, vücudunu güçlendirmek için kendi sistemini kurduğu kendi eserini yazdı. Kitap, yazar 44 yaşındayken 1927'de yayınlandı. Katsuzo, 75 yaşına kadar yaşadı. 15 EKİM’E KADAR SAMSUNG GALAXY NOTE9 KAZANMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN! RÜZGARDA SALLANMA Bu egzersiz bacaklardaki kan akışını artırmaya yardımcı olur. Bacakların ağrısını geçirir. Sert bir yüzeye yüzüstü uzanın. Dizlerinizi bükün. Rahatlayın ve bacaklarınızın rüzgar tarafından sallanan saz olduğunu hayal edin. BİR YAPRAK GİBİ Bu egzersiz duruş ve dolaşım sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Sırtüstü yatın. Yüzey sert olmalı. Rahatlayın ve vücudunuzun boş ve hafif olduğunu hayal edin. Dizlerinizi bükün. Ayaklarınızı kaldırmayın. Bunu yapmak için, yavaşça ayaklarınızı kalçalarınıza doğru çekin. Kafanızı yavaşça yukarı kaldırın. Ellerinizle dizlerinize ulaşmaya çalışın. Omurga kemiğini kaldırmayın. Dizlerinize ulaştığınızda başınızı yukarı kaldırın ve omurganızın yatay konumda olduğunu kontrol edin. Bu pozda mümkün olduğunca uzun süre kalın. Enerjinin kafanızdan geldiğini hayal edin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve rahatlayın.

TEKNE EGZERSİZİ Doğum sonrası kasları zayıflayan kadınlar için bu egzersizi uygulamak önemlidir. Aynı zamanda dengeyi, sindirimi artırır ve istenmeyen mide ağırlığını gidermeye yardımcı olur. Görseldeki gibi bacaklarınızı kaldırın kollarınızı da bacaklarınızın yanına koyun. 4'e kadar sayın ve bacaklarınızı yukarı doğru uzatın. Parmaklarınızla dizlerinize dokunun. Yorgunluk hissedene kadar bu pozisyonda kalın. Fiziksel şeklinize bağlı olarak 10 kez tekrarlayın. SÖĞÜT DALI Söğüt dalı egzersizi sırt ağrısını azaltmaya ve damarları güçlendirmeye yardımcı olur. Görseldeki gibi durun bacaklarınızı olabildiğince yukarı doğru gerin. Ayaklarınız paralel olmalı. Vücudunuza odaklanın ve onun ağırlıksız ve boş olduğunu hayal edin. Ellerinizi arkada birleştirin başınızı geriye doğru bükün. Maksimum seviyede kollarınızı gevşetin. Yavaşça sola ve sağa hareket edin. Nehrin yanında bir söğüt dalı olduğunuzu hayal edin. Yorgun hissettiğiniz zaman, başlangıç pozisyonuna geri dönün. NEHRİN YANINDA Bu egzersiz mide ağırlığını kaybetmeye yardımcı olur ve omurga ve kan dolaşım sistemi için faydalıdır. Ayrıca hayal gücünü geliştirmeye ve zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olur. Sırtüstü uzanın. Yüzey sert olmalı. Vücudunuzu rahatlatın .Ellerinizi başının arkasına birleştirin. Vücudunuzu yavaşça oturma pozisyonuna kaldırın. Bacaklarınızı bükmemeye gayret edin. Bir nehrin yanında durduğunuzu hayal edin. Nehre bakıyor ve rahatlıyorsunuz. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün. Nehre baktığınızı unutmayın. Gözlerinizi yukarı kaldırın ve gökyüzüne baktığınızı hayal edin.

ASMA HAREKETİ Bu egzersiz sırt ve bacak ağrısını geçirir. Uzun durun yavaşça belinize masaj yapın ve vücudunuzun esnekleştiğini hayal edin. Yavaşça ellerinizle yere ulaşmaya çalışın. İlk konuma geri dönün ve olabildiğince düşük bir şekilde belinizi hafifçe bükün. İlk konuma geri dönün ve hafifçe sola ve sağa sallanın. İlk pozisyona dönün ve rahatlayın. BOWSTRİNG EGZERSİZİ Bowstring egzersizi, uyluktaki yağları azaltır, bel ağrısını hafifletir, kalçaları açar ve solunumu iyileştirir. Diz çökerek başlayın. Görseldeki gibi ayak bileklerinizi 5 saniye kadar tutun. Başlangıç pozisyonuna gei dönün. Yaşınıza ve genel durumunuza bağlı olarak 10 kez tekrarlayın. BONUS: BU EGZERSİZLER ÖZELLİKLE YUMURTALIK RAHATSIZLIĞI OLAN KADINLAR İÇİN FAYDALIDIR Bu egzersiz kalçaları, karın ve sırtı gererek, yumurtalıklardaki gerginliği alır, masaj yapar ve karnındaki organları uyarır, duygusal denge yaratır, stresi azaltır ve zihni sakinleştirir. Görseldeki gibi durun. Omuzlarınızı ve kalçalarınızı birbirine bağlayan düz bir çizgi düşünün. Boynunuzu uzun tutun. Nefes alın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. 20 defa tekrarlayın.