Kadına şiddet güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halindeki otomobilden atlayan kadının eşi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Saha Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hareket halindeki otomobilin arka kapısını açan bir kadın kendisini dışarı atıyor.

Bunun üzerine duran araçtan inen ve kocası olduğunu söylediği kişi tarafından darbedilen kadını, otomobilden inen başka bir kadın korumaya çalışıyor.

Buna rağmen aracın bagajından sopa alarak kadını darbetmeye devam eden kişiyi, çevredekiler müdahale ederek engelliyor.

Olayın yatışmasının ardından kadın ve kocası ile diğer kadın, aynı araca binerek olay yerinden ayrılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya karışanların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

