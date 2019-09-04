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Kadına şiddet hattını dinleyen Macron’a şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:20 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edourd Philippe, Fransa’da kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan ihbar hattına gelen bir şikayetin görevli tarafından dikkate alınmadığını gören Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un büyük şaşkınlığa uğradığını söyledi.Fransa’da kadına yönelik şiddetin artması üzerine özel telefon hattı kuran hükümet, bu hat sebebi ile eşinden şiddet gören kadınlara yardım etmeyi hedeflerken eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fransa Başbakanı Edourd Philippe, Fransa’da kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan ihbar hattına gelen bir şikayetin görevli tarafından dikkate alınmadığını gören Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un büyük şaşkınlığa uğradığını söyledi.
Fransa’da kadına yönelik şiddetin artması üzerine özel telefon hattı kuran hükümet, bu hat sebebi ile eşinden şiddet gören kadınlara yardım etmeyi hedeflerken eleştiri yağmuruna tutuldu. Yaşananlar üzerine Fransa Başbakanı Edourd Philippe kurulan ihbar hattı hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Kurulan hattın amacına ulaşabilmesi için hatta çalışanların daha özenli davranması gerektiğinin altını çizen Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u şoka uğratan bir olayı basın çalışanlarıyla paylaştı.
Philippe, yeni kurulan hattı denetlemek amacıyla bir kadının yardım isteği telefon görüşmesini dinleyen Macron’un, hattaki güvenlik görevlisinin kadının ihbarını ciddiye almamasına şahit olduğunu belirtti. Philippe, Macron’un duydukları sebebi ile şok olduğunu ve daha sonra konunun takibini yaparak görevli hakkında soruşturma başlattığını aktardı.
Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyan Macron’un sorunların giderilmesi için gereken çalışmaların yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Ülkede şiddet gören kadınlara yardım etmemekle suçlanan ve eleştirilen Fransız polisi ve jandarmasının ilgisiz hareketlerine Macron’un canlı şahitliği sonrası, “Kendisi de artık tanık oldu” yorumu yapıldı.
Fransa’da İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2018 yılında 121 kadın cinayetinin yaşandığı, 2019 yılında ise 3 Eylül’e kadar 101 cinayetin gerçekleştiği öğrenildi.

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