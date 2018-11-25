'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

Kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamadığına dikkati çeken Yanalak, "Cinsel şiddet çocuk yaşlara kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek?" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Şule Türkel, burada yaptığı açıklamada, "Bugünün amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik ve adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır" dedi.