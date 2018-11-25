HABER

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını ve çeşitli dövizleri taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı

Sivas'ta bazı kadın dernekleri, kadına şiddete tepki gösterdi.
Gruptakiler adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kadına şiddet uygulayan erkekleri doğuran canlının da kadın olduğuna işaret etti.
Kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamadığına dikkati çeken Yanalak, "Cinsel şiddet çocuk yaşlara kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek?" dedi.
Sivas Kimsesiz Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Sultan Esmer de kadına şiddetin tarihçesi konusunda bilgi verdi.

NİĞDE

NİĞDE
Niğde'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla İmam Hatip Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Şule Türkel, burada yaptığı açıklamada, "Bugünün amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik ve adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır" dedi.

YALOVA

YALOVA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanlığı tarafından Kurtuluş Anıtı önünde bir etkinlik düzenlendi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Sivas Niğde

En Çok Okunan Haberler

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Cami avlusunda korkunç olay!

Cami avlusunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.