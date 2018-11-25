'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını ve çeşitli dövizleri taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.
Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı
Sivas'ta bazı kadın dernekleri, kadına şiddete tepki gösterdi.
Gruptakiler adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kadına şiddet uygulayan erkekleri doğuran canlının da kadın olduğuna işaret etti.
Kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamadığına dikkati çeken Yanalak, "Cinsel şiddet çocuk yaşlara kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek?" dedi.
Sivas Kimsesiz Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Sultan Esmer de kadına şiddetin tarihçesi konusunda bilgi verdi.
NİĞDE
Niğde'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla İmam Hatip Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Şule Türkel, burada yaptığı açıklamada, "Bugünün amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik ve adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır" dedi.
YALOVA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanlığı tarafından Kurtuluş Anıtı önünde bir etkinlik düzenlendi.
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