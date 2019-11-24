Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olmadığını, yarın açıklanacak 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile bu sorunla mücadele konusunda ciddi yol alınacağına inandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu belirtti.

Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu aktaran Selçuk, bunun aynı zamanda gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin dünyanın her tarafında halen görülen acı bir gerçek olduğuna işaret eden Selçuk, tarih boyunca var olan bu sorunun, bugün büyük tepkilere sebep olduğunu ve insanlığın kanayan yarası olmaya devam ettiğini kaydetti.

Selçuk, "Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.