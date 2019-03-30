Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Geçen yıl 30 Kasım'da Karşıyaka'nın Bostanlı semtindeki bir AVM'de, sinemaya giden N.E., burada filmin gösterim saatini beklerken, karşısına A.T. isimli erkek oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen kadın, iddiaya göre, A.T.'nin kendisine bakarak, iki elinin bacaklarının arasında olduğu halde birtakım garip hareketler yaptığını gördü. Bu durumu cep telefonu kamerası ile kayda alan N.E., AVM görevlilerine haber verdi. Çağırılan polisler, A.T.'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Suçlamaları kabul etmeyen A.T., koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.'nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile A.T. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. İkisi de ifadelerinin alınmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savcılıkça sürdürülen soruşturmanın ardından A.T., hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verip, savunmasını yapan A.T., hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. A.T.'nin savunması, yargılandığı mahkemeye ulaştı. Duruşmada söz alan N.E.'nin avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın bu suçu işlemekte bir çekince görmediğini, ekip otosunda bile müvekkiline 'Etek giyersen böyle olur' dediğini, bunun dahi suç işleme kastı içinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Davayı karar bağlayan hakim, sanığın eyleminden dolayı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) cinsel tacizi içeren 105/1-1 maddesi kapsamında 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşmadığı için indirim yapılmasına gerek görmedi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Sanığın, 7 gün içerisinde karara itiraz edebileceği belirtildi.