Kadınlar arasında bir güzellik sembolü oldu ama benler kanser habercisi olabilir! Bunlara dikkat

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benlerin kanserleşmeden erken teşhisi ile ilgili bilgiler verdi…
Benler yani tıptaki adıyla nevüsler, yüzyıllar boyunca kadınlar arasında bir güzellik sembolü olmuş ve yeri gelmiş makyaj ile yoktan var edilmişlerdir. Fakat bu durum, günümüzde özellikle benlerin gizli birer tehlike olabileceği anlaşıldığından beri tersine dönmüş görünüyor.
MELANOM DENİLEN CİLT KANSERİ TÜRÜNE DÖNEBİLİR
Benler; kahverengi, pembe, kırmızı, mavi, siyah, ten renginde olabilmekte, şekli ise yuvarlak, yüzeyi düz ve hafif kabarık olarak görülebilmektedir. Benlerin çoğu zararsız olmakla birlikte melanom denilen cilt kanseri türüne de dönebilir.
Dr. Fahrinnur Yılmaz, nevüslerin dikkatle gözlemlenmesi ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Bu muayenede dermatoskopi denen bir yöntemle benlerin görüntüsünü büyüterek inceleniyor ve eğer gerekirse biyopsi de alınabiliyor. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak tedavi edilebiliyor. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir.
PARMAKLARA DİKKAT!
Bu benler; Radyokoter, Plexr Lazer, Kriyoterapi ya da cerrahi ile alınabilir. Bunların her biri basit ve bölgesel anestezi ile yapılabilecek işlemlerdir. Radyokoter ya da Plexr Lazer uygulanan bölgede önce kabuklanma olur, daha sonra bu kabuk kendiliğinden düşerek orada pembe bir iz oluşturur. Bu pembe alan zamanla ten rengine geri döner. Yara izinin iyileşmesi alınan nevüsün yani benin derinliğine, büyüklüğüne ve alınan bölgeye göre değişir. Genellikle bu tedaviler tek seansta tamamlanır. Alınan ben (nevüs) duruma göre patolojik incelemeye gönderilir.
Benler mutlaka 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidir. Özellikle el içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler; travmalar nedeniyle malignleşebileceği için daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.
GÜNEŞİN ETKİSİYLE ÇOĞALABİLİRLER
Benler yani nevüsler doğuştan vücudumuzda bulunabildiği gibi seneler içinde güneş ışınlarının da etkisiyle çoğalırlar. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Güneş koruyucusu kullanmak hem benlerin çoğalmasının, hem de cilt yaşlanmasının önüne geçmek için olmazsa olmazlardandır” diyerek “Ayrıca güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü kullanılmalı ve cildi olabildiğince direkt güneş ışığından korumalısınız” dedi.
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