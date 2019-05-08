Kadınlar arasında bir güzellik sembolü oldu ama benler kanser habercisi olabilir! Bunlara dikkat

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benlerin kanserleşmeden erken teşhisi ile ilgili bilgiler verdi…

Benler yani tıptaki adıyla nevüsler, yüzyıllar boyunca kadınlar arasında bir güzellik sembolü olmuş ve yeri gelmiş makyaj ile yoktan var edilmişlerdir. Fakat bu durum, günümüzde özellikle benlerin gizli birer tehlike olabileceği anlaşıldığından beri tersine dönmüş görünüyor.

MELANOM DENİLEN CİLT KANSERİ TÜRÜNE DÖNEBİLİR

Benler; kahverengi, pembe, kırmızı, mavi, siyah, ten renginde olabilmekte, şekli ise yuvarlak, yüzeyi düz ve hafif kabarık olarak görülebilmektedir. Benlerin çoğu zararsız olmakla birlikte melanom denilen cilt kanseri türüne de dönebilir.

Dr. Fahrinnur Yılmaz, nevüslerin dikkatle gözlemlenmesi ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Bu muayenede dermatoskopi denen bir yöntemle benlerin görüntüsünü büyüterek inceleniyor ve eğer gerekirse biyopsi de alınabiliyor. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak tedavi edilebiliyor. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir.