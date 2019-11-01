ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta yılda 4,5 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde çalışan kadınlar, bebek hassasiyetiyle fidan yetiştiriyor.

Yukarıculhalı köyünde 1990'da 30 hektarda kurulan ve yılda 4.5 milyon fidanın yetiştirildiği tesiste çalışan çok sayıda kadın, tohum ekmeden çapalamaya, tüp hazırlamadan yabancı ot temizliğine birçok işi büyük bir titizlikle yapıyor.

Kadın eli değen fidanlar, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede bozkır alanlarının yeşillendirilmesinde kullanılıyor.

Günlük yevmiyeyle çalışan kadınlar, adeta bir bebek hassasiyetiyle yetiştirdikleri fidanlarla ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.

Tesiste, bugünlerde 12 kadın çalışırken bu sayı zaman zaman 60'a kadar çıkıyor.

Fidan işçilerden Pembe Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fidan üretiminde 27 yıldır çalıştığını söyledi.

Martta başlayıp aralık ayına kadar çalışmaların sürdüğünü anlatan Güler, "Yılda 4.5 milyon fidanımızı üretiyoruz ve dağlarımıza, yanan yerlerimize, kırsal alanlara gönderiyoruz, onunla da gurur duruyoruz. Bebeklerimizden üstün tutuyoruz, bebeklerimizi evde bırakıp burada çalıştık. İçimizden gelerek üretim yapıyoruz. Psikolojik hastası olan dahi burada düzeliyor." dedi.