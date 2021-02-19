'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Mori tepkiler sonrası istifa etti

Japonya'nın eski başbakanlarından 83 yaşındaki Mori, geçen hafta katıldığı bir komite toplantısında "Kadınlar çok konuşuyor ve toplantılar uzuyor." diyerek ülkesi ve dünya kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle başkanlık görevimden istifa ediyorum. Yaptığım uygunsuz yorumlar büyük kaosa neden oldu." diyen Mori, sözleri sebebiyle defalarca özür diledi ve kadınları küçük düşürücü hiçbir niyeti olmadığını dile getirdi.

Mori'nin yerine Japonya eski futbol federasyonu başkanlarından 84 yaşındaki Saburo Kawabuchi'nin göreve gelmesi bekleniyor. Kendisi de eski bir futbolcu olan Kawabuchi ülkesi adına 1964 olimpiyatlarında top koşturmuştu.

2014'te Japonya'nın 2020 yaz olimpiyatlarını kazanmasından birkaç ay sonra Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevine getirilen Mori, kadınlara yönelik sözleri sonrası ülkesi ve dünya kamuoyunun büyük baskısı altında kaldı.

HALKIN YÜZDE 60'I MORİ'Yİ İSTEMİYOR

Olay sonrası yapılan araştırmalarda Japon halkının yüzde 60'ı, Mori'yi göreve layık bulmadığını belirtmiş, eski kadınlar bir numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, Mori'nin açıklamalarını "cahilce" bulduğunu söylemişti.

Öte yandan Kyodo Haber Ajansı'nın yaptığı bir ankete göre Japonya'da halkın yüzde 72'si salgın nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın tekrar ertelenmesi veya tamamen iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı kararla Covid-19 salgını sebebiyle 2021 Temmuz'una ertelenmişti.

