Kadınlar dudak üstü tüylerinden nasıl kurtulur?

Aynadaki görüntünüzü incelerken dudak üstü tüylerinin çıktığını fark edip bu durumdan büyük rahatsızlık duymaya başlamanız kaçınılmazdır. Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için cımbız, ağda, ip ve lazer epilasyon gibi çeşitli yöntemlere başvurarak cildinizin tahriş olmasını önleyebilirsiniz. Kadınlar dudak üstü tüylerini nasıl almalı? Sorusuna cevap arıyorsanız bu yazı tam size göre! Kadınların Dudak Üstü Tüylerinde Sıklıkla Tercih Ettiği Yöntemler Hangileri? Bakımlı görünmenin öz güven oluşturduğu kadınlar arasında bilinen bir gerçektir. Fit bir görünüme sahip olmak için özenli davranan kadınlar, aynı zamanda yüz bakımını da ihmal etmezler. Özellikle bıyıkların tekrar çıkmaya başlaması, vakit kaybetmeden yok edilmesi gereken bir uğraşa dönüşür. Elbette bu tüylerden kurtulmanın çaresi vardır. Cildinizin hassaslık seviyesi dikkate alındığında geleneksel ya da modern teknikler kullanarak dudak üstü tüylerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Uymanız gereken en önemli kural ise yüzünüzde oluşmaya başlayan bıyık görüntüsünden kurtulmak için üşenmeden harekete geçmek! İster cımbız, ip, ağda kullanın ya da lazer epilasyon yaptırmayı deneyin… Sonuçta seçimlerinizin ihtiyacınıza uygun olması gerekir. Kadınlar için bıyık alma yöntemleri arasından tercih yaparak istediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz.

Kadınlar Bıyıklarını Nasıl Almalı? İp kullanarak, cımbızla veya epilatörlerle… Her kadın, dudak üstü tüylerinde farklı bir yöntem tercih eder. En bilindik yöntemleri aşağıda sizler için sıraladık… İp Kullanarak Dudak Üstü Tüylerinizden Kurtulabilirsiniz Geçmişten günümüze ulaşan ve herkes tarafından bilinen iple tüy alma yöntemi, pürüzsüz bir dudak üstü ortaya çıkarıyor. Bazı kuaförlerin ip metodunu hala kullanmasının sebebini, iyi sonuç vermesi ile beraber son dokunuşlar için yardımcı olması şeklinde düşünebilirsiniz. El becerinizin olmadığını düşünmek yerine deneyerek ilk adımı atabilirsiniz. Bu yöntemi evde kendi kendinize uygulayarak hızlı bir sonuç yakalayabilirsiniz. Canınız birazcık acısa da dakikalar içerisinde istediğiniz sonuca ulaştığınızı görmek keyfinizi yerine getirecek. Kadın bıyık alma malzemesi olan ip ile şu şekilde işlem yapabilirsiniz: Yaklaşık 3 karış uzunluğunda ince bir ip kesin.

İpin uçlarına düğüm atın.

Ortaya çıkan halkanın sağ ve sol kısımlarına üç parmağınızı geçirerek ipi 4-5 sefer çevirin.

Ortaya çıkan "8" görüntüsünün ardından dilinizin yardımıyla, bıyıkların alınacağı yeri şişirin.

Sırasıyla parmaklarınızı aç-kapa yaparak dudak üstündeki tüylerden kurtulmaya başlayabilirsiniz. Elinizin Hemen Altındaki Vazgeçilmez Yardımcı: Cımbız Kadınlarda dudak üstü tüyler için cımbız kullanmak, uygulaması kolay fakat vakit alan bir tercihtir. Elinize bir ayna alarak ışığın geldiği yöne doğru oturduğunuzda çıkan bıyıkları rahatlıkla görebilirsiniz. Cımbız kullanırken tüylerin kökten alındığını kontrol etmeniz, kırılmaların olmaması adına önemlidir. Köküyle beraber alınmayan bıyıklar kısa sürede uzamaya başlar ve zaman sıkıntısı yaşamanıza neden olabilir. Birkaç hafta kullanılabilen cımbız yöntemi sayesinde, tüylerinizle tek tek uğraşmanız gerekse de fazla acı hissi duymayabilirsiniz. Cımbız modelleri arasında kolaylıkla kavranabilen ve esnek yapıya sahip olanlarını seçerek, parmaklarınızın yorulmasını önlemeniz mümkün.

Ağda Yardımıyla Kısa Sürede Pürüzsüz Bir Görünüm Dudak üstü tüyleri için üretilen sir ağda bantları ile tek seferde bıyıklardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca sir ağdanın şeker içermeyen yapısı sayesinde tüy köklerinin beslenmesi söz konusu değildir. Yüz bölgesinin hassas yapısı düşünülerek hazırlanan sir ağda bantlarını uygulamak ise oldukça kolay! Ağda bantlarını kullanmadan önce bıyık bölgenize göre kesin.

Cildinizin temiz ve kuru olmasını sağlayın.

Sir ağdaya başlamadan önce tahrişi azaltmak adına bıyık bölgesine pudra sürebilirsiniz.

Kestiğiniz sir ağda bantlarını bıyıkların çıkış yönüne uygun şekilde yapıştırın.

Daha sonra tüylerin çıktığı tarafın tam tersine doğru ağda bandını hızlıca çekin.

Bilindiği gibi sir ağda işleminden sonra sir çıkarıcı yağ ile bıyık bölgesinin temizlemesi gerekir. Siz de bu şekilde kalıntılardan kurtulabilirsiniz. Pil ve Şarj Derdi Olmayan İpli Tüy Alma Aleti Pratik bir çözüm sunan ipli tüy alma aleti, bıyıkların kolayca alınmasında etkili bir yöntem olarak talep ediliyor. Fiyat tercihiniz pahalı olmayan aletlerden yana olduğunda bu seçeneği deneyerek güzel sonuçlar almanız ise kaçınılmaz. Kullanım şekli ise çok basit olan ipli tüy alma aletini tek elinizle bıyık bölgesinde gezdirebilirsiniz. Hareketinize göre bıyıklarınızı alan bu metodu denerken dilinizle dudak üstünü şişirmeyi unutmayın! Yüz Epilatörleri Favori Listesinde Teknolojinin ilerlemesiyle kadınların kendilerine vakit ayırıp bakım yapması keyifli bir hal almaya başladı. Geleneksel yöntemler dışında kadın bıyık nasıl alınır diye merak edenler, soluğu yüz epilatörlerinde alıyor. Çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz bir boyuta sahip olması ise dudak üstü tüylerini dilediğiniz zamanda almanıza yardımcı olur. Pil ile çalışması ise kablonun ortaya çıkardığı dolaşma sorunlarını ortadan kaldırır. Böylece bağımsız hareket ederek istediğiniz yerde bıyıklarınızı alabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde dudak üstü tüylerinizin tekrar çıkma süresi yaklaşık 2-3 hafta sürebilir.