Kadınlar duygusal, erkekler cinsel açıdan aldatıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, aldatma süreci ve ilişkiler üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Aldatma süreci ve ilişkiler üzerindeki etkileri

'ÇOK İYİ GİDİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNEN İLİŞKİLERDEN DAHA ÇOK KORKUYORUZ' Aldatmanın; taraflardan birinin fiziksel ya da duygusal açıdan bir başkasıyla görüşmesi ve fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını bir başkası lehine ihlal etmesi’ şeklinde tanımlandığını belirten Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Sadakatsizlik ya da aldatma, daha ziyade evlilik doyumunun düşük olduğu ilişkilerde karşımıza çıkıyor. Bazen çok iyi gidiyormuş gibi görünen, yani evde hiçbir tartışmanın, hiçbir problemin olmadığı ilişkilerden daha fazla korkarız. Çünkü bu, hayatın akışına ters bir şeydir. İnsanlar tartışırlar. Eşler yemeğin tuzu ile ilgili kavga edebilirler ve bütün bunlar çok normaldir. Eğer konuşulmuyorsa, taraflardan birinin konuşmamayı tercih ettiğini ya da konuşamayacak kadar korktuğunu, çekindiğini düşünürüz” şeklinde konuştu.

DÖRT FARKLI ALDATMA ŞEKLİ VAR Aldatma konusunda yapılan bir çalışmadan bahseden Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Kurt Lewin, yaptığı bir çalışmadan 4 farklı aldatma biçiminden söz ediyor. ‘Bir başkasına âşık olmak’, ‘bir başkası ile cinsellik yaşamak’, ‘bir başkasını da idare etmek’ ve ‘eşi ile cinsel açıdan birlikteyken bir başkasını hayal etmek’. Yani Kurt Lewin aslında bir başkasını hayal etmenin de bir aldatma ve sadakatsizlik biçimi olduğunu ifade ediyor” diye konuştu.

EVLİLİĞİNDEN MEMNUN OLANLARIN ALDATMA OLASILIĞI 8 KAT DAHA AZ Evliliklerin aslında ‘Evliliğimden memnunum’, ‘Çok memnunum’, ‘Pek çok şey yolunda gidiyor’ gibi tiplere ayrıldığını kaydeden Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlilikten çok memnun olanların az memnun olanlara göre aldatma olasılıkları 8 kat daha az. Evlilik doyumu ne kadar yüksekse, aldatma oranı o kadar düşük oluyor.

KADINLAR DUYGUSAL ERKEKLER CİNSEL AÇIDAN ALDATIYOR Kadınlar aldattıkları zaman, genelde bir başka erkekle duygusal bağ kuruyorlar. Yani bir başkasına âşık oluyorlar. Genelde kadınların aldatma biçimi bu şekilde gerçekleşiyor. Bu biraz da evlilikleri ile ilgili çünkü yapılan çalışmalara göre kadınlar, evliliklerinde duygusal açıdan doydukları zaman daha mutlu oluyorlar. Erkekler ise daha ziyade cinsel açıdan aldatıyorlar. Yani çok fazla duygusal anlamın yüklenmediği, bazen tek gecelik, bazen de uzun yıllar süren cinsel birliktelikler yaşıyorlar. Tam tersinde de şöyle bir şey var; kadınlar genelde duygusal olarak aldatılmaktan korkuyorlar. Yani eşinin onu aldattığını öğrenen bir kadın, duygusal olarak ona âşık olup olmadığı, onu sevip sevmediğinin peşinde koşabiliyor. Erkekler ise eşlerinin onu cinsel olarak aldatmasından çok korkuyorlar. Yani eşinin bir başka erkeğe âşık olması ya da onunla duygusal bir şeyler paylaşması değil de cinsel olarak birlikte olması bir erkek için daha önemli. Bu da ilginç bir paradoks.

ALDATMAK HAYAL EDEREK DE MÜMKÜN Aldatılma olayı hayali eş konusunda da yani bir başkasını hayal ederken de mümkün. Dolayısıyla da sosyal medya üzerinden pekâlâ söz konusu olabilir. Karşı tarafla fiziksel olarak hiçbir şekilde bir araya gelmemiş olsanız bile kadın veya erkek; biri ile yazışmanız, biri ile sorunlarınızı paylaşmanız, daha sonra o birine karşı duygusal bir şeyler hissetmeniz de aldatma kapsamında değerlendiriliyor.

BAŞKA BİRİNDEN ÖĞRENİLEN OLAY EVLİLİĞİ BİTİRİYOR Diyelim ki bir aldatma olayı ortaya çıktı. Onunla ilgili de şöyle bir şey var; eğer aldatılan eş bir üçüncü kişiden aldatıldığını öğreniyorsa, ya da bir başkası tarafından ikaz edilerek öğreniyorsa, o evliliğin bitme ihtimali çok daha yüksek. Ancak aldatan taraf, aldattığını kendisi gelip eşiyle paylaşıp itiraf ettiğinde, o evliliğin bitme ihtimali çok daha düşük oluyor. Bu da çalışmalar açısından ilginç bir veri.”