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Kadınlar en çok meme büyütme ameliyatlarını tercih ediyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Meme büyütme, kadınlar arasında en çok tercih edilen estetik ameliyatlar arasında yer alıyor. Değişimi ve yenilenmeyi seven kadınların sıkça başvurduğu bu estetik yöntemde operasyon sonrası memnuniyet büyük önem taşıyor. Meme estetiğinde hastanın mutlu, sağlıklı olarak yaşamına devam edebilmesi için işlem öncesinde doktor ile doğru ve net bir iletişim kurması gerekiyor.

Kadınlar en çok meme büyütme ameliyatlarını tercih ediyor

Meme büyütme ameliyatlarında uzmanla birlikte karar verip, en uygun silikonun tercih edilmesi gerekiyor. Meme estetiğinde işin anahtarının hastaya en uygun meme implantını belirlemek olduğunun altını çizen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, “Meme büyütme ameliyatı hasta memnuniyeti en yüksek estetik ameliyatlardan biri olsa da, uygun şekil, büyüklük ve yüzey fiziksel özelliğine sahip bir implant kullanılmayışı ameliyat sonucunu başarısız kılabilmektedir. Bu yüzden ameliyat öncesi dönemde implantın seçimi konusunda olabildiğince objektif veriler (vücut, göğüs kafesi ve meme anatomisine ait matematiksel değerler, deneme implantları ile ayna karşısında prova ve 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri) kullanılmalıdır. Yani implant seçimi, geçmişte ve günümüzde hala birçok cerrah tarafından tercih edildiği gibi sadece tecrübeye dayalı bir biçimde subjektif olarak yapılmamalıdır. Hastaların da bu konuda bilinçli davranmaları, planlamaya bizzat iştirak etmeleri, gerekirse görseller üzerinden beklentilerini dile getirmeleri, yani özetle nihai silikon seçimine cerrah ile birlikte karar vermeleri gerekmektedir” dedi.

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SAĞLIK VE ESTETİK İÇİN İDEAL SİLİKON SEÇİLMELİ

Ameliyat öncesinde göğüs kafesinin şekline ve memenin göğüs kafesindeki yerine göre yuvarlak, damla ya da her ikisinin de özelliklerini taşıyan ergonomix silikon mu uygulanacağının belirlenmesi gerektiğini belirten Dr. Zekeriya Kul, sözlerine şöyle devam etti: “Uygun silikon şeklinin belirlenmesinin ardından, silikonun büyüklüğünü belirliyoruz. Silikon büyüklüğünü belirlemede bizim için birkaç parametre önemli. Bunlardan biri, meme derisinin esneme miktarı. Nitekim çok gevşek bir deriye sahip yani içi boş bir memeyi tam olarak doldurmak için, yüksekliği yani projeksiyonu fazla bir implant kullanmak gerekir. Aynı zamanda memenin göğüs kafesi üzerinde oturduğu taban çapı da bizim için önemlidir.

Bu taban çapını aşmayan bir silikon implant kullanmak, hem sağlık hem de estetik sonuç açısından büyük önem taşır. Meme derisinin esneklik miktarına göre, memenin taban çapını ve silikonunun yüksekliğini belirledikten sonra, silikon firmaları tarafından oluşturulmuş kataloğa bakarak, sizin için en ideal silikonun ne olduğunu belirleyebiliyoruz. Ancak implant seçiminde bir diğer parametre de sizin beklentileriniz olduğu için, implant büyüklüğü katalogda belirlediğimiz alt ve üst sınırları aşmamak kaydıyla artış ya da azalış gösterebilir.

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Ama unutmamak gerekir ki, implant büyüdükçe dokular üzerine binen yük artacak,bu durum; erken dönemde büyük ve gergin bir meme görünümü, geç dönemde ise silikonun yaptığı baskıdan kaynaklı dokularda incelme ve implantın dokunulduğunda hissedilir hal alması gibi problemlere neden olacaktır. Eğer sağlık ve estetik bir arada olmalı diyorsak mutlaka ideal ölçülerde bir silikon seçmek gerekir.”

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Anahtar Kelimeler:
meme büyütme meme büyütme estetik

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