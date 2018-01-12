Kadınlar hakkında az bilinen 18 ilginç bilgi

Kadınlar ve erkekler hakkında bugüne kadar birçok az bilinen ve garip gerçekler duymuşsunuzdur.

Birbirinden fiziksel ve ruhsal olarak farklılık gösteren kadın ve erkeklerin hayata bakış açıları arasında da büyük değişiklikler vardır.

İşte hayatın hep odak noktasında bulunan kadınlar hakkında bugüne kadar az duyduğunuz bilgiler;

Kadınlar kendilerine sarılan insanlara daha kolay güvenirler.

Bilim adamlarına göre yeni doğan bebek kokusu birçok kadında, bir bağımlının uyuşturucuya kavuştuğu sıradaki ruh haliyle oldukça benzer bir heyecan yaratır.

Araştırmalara göre bir kadın yılda yaklaşık 120 saatini aynanın karşısında geçirir.

Ortalama bir kadın ömrünün bir yılını ne giyeceğini düşünerek geçirir.

Kadınların ağızlarındaki tat hücrelerin sayısı erkeklerden fazladır.

Gün içinde bir kadın 20 bin kelime kullanabilirken, erkek 7 bin kelime kullanır

Ortalama bir kadın ömrü boyunca 2 kilo civarında ruj yer.

Hamilelik zamanı horlayan kadınların çocuklarının boyutu küçük olur.

Erkekler esnerken ağızlarını kapatmak için ellerini yumruk haline getirirken, kadınlar genelde avuç içlerini kullanır.

Dünyadaki işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından görülür.

Uzun boylu kadınların kansere yakalanma riski daha fazladır.

Kadınlar Roma döneminde parfüm niyetine gladyatörlerin terlerini kullanırlardı.

Kadınlar gözlerini erkeklere göre 2 kat daha çok kırpar.

Bazı kadınlar normal insanlardan çok daha fazla renk görürler.

Bir kadın yıl içerisinde ortalama 46 kez göz yaşı döker.

Amerika’da yaşayan kadınların yüzde 4’ü gebe. Hamile kadınların yüzde 40’ı ise evli değiller.

Kadınların cildi erkeklere göre daha incedir. Bu yüzden ciltleri daha erken yaşta kırışır.

Yapılan bir araştırmaya göre bir kadınların bir sırrı saklayabildiği ortalama süre 47 saat 15 dakikadır.