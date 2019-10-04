HABER

Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ’4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ’ etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.Kentin özellikle ana caddelerinde bisikletle tur atan dernek üyeleri, daha sonra ellerinde bulunan Hayvan Sevmeyen İnsan Sevemez, açıklamada bulundular.

Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

Diyarbakır’da ’4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ’ etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.
Kentin özellikle ana caddelerinde bisikletle tur atan dernek üyeleri, daha sonra ellerinde bulunan Hayvan Sevmeyen İnsan Sevemez, açıklamada bulundular. Mor Pedal 21 Kadın Kulübü Derneği Başkanı Kübra Döl, etkinliklerinin amacının ’4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’, vesilesiyle hayvanları unutmadıklarını göstermek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından kulüp üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çekmesi sonrası etkinlik son buldu.

Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attıİzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı
Kahreden haber geldi: 1 asker şehitKahreden haber geldi: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Hatay'dan acı haber! Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Bakan resmen açıkladı! Volkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.