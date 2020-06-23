Kadınlar İçin Göbek Eritme Hareketleri, Egzersizleri [RESİMLİ]

Pek çok kadın karın bölgesindeki yağlardan kurtulmakta ve ideal kilosuna ulaşmakta zorluk çekiyor. Eğer sizin de bu düşünceden dolayı uykularınız kaçıyorsa, yaşam tarzınızda bazı ciddi değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş demektir. Karın bölgesindeki yağlanma, nahoş bir görüntü oluşturmasının yanı sıra eğer doğru zamanda tedavi edilmezse gün geçtikçe ciddi hastalıkların da sebebi olabilir.
Bu konuda diyet ve egzersiz ayrılmaz bir ikilidir.
Eğer yalnızca diyet yaparak göbeğinizdeki yağları yakabileceğinizi düşünüyorsanız yanlış yoldasınız. Eğer gerçekten kilo vermek istiyorsanız, günlük rutininize karın bölgesindeki yağlanmaya odaklanan bir saatlik bir egzersiz programı eklemeniz gerekir. Listemizdeki hareketleri uygulayarak yalnızca göbeğinizden değil vücudunuzdaki diğer fazlalıklardan da süratle kurtulabilirsiniz.
İhtiyacınızın altında kalori almanızı sağlayan bir diyet programı uygulayarak fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. Ancak kilo verme sürecini hızlandırmak ve sonunda sarkık değil fit bir vücuda sahip olmak için egzersizleri atlamamak da çok önemli.
Eğer fazla kilolarınızdan kurtulup düz bir karna sahip olmak istiyorsanız illa bir spor salonuna kayıt olup yüzlerce lira ödeme zorunda değilsiniz. Evde uygulayacağınız çeşitli hareketlerle de başarılı sonuçlar alabilirsiniz.
Ancak 1 haftada
göbek eritme hareketleri şeklinde lanse edilen bazı egzersizler için yanlış anlaşılan bir durumu da açıklığa kavuşturmak gerekir. Bu hareketler bir haftada fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlamaz. Egzersize başladığınız ilk hafta alışma süreciyle geçer. Bu nedenle önemli olan kısa sürede ümitsizliğe kapılmadan düzenli olarak spor yapıp beslenmeye dikkat etmektir.
Karın bölgenizdeki yağlardan kurtulmak için mekikten daha hızlı bir yol yoktur.
Mekik hareketi, yalnızca karın bölgenizdeki kasları değil, vücudunuzdaki sayısız kası harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırır.
Mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10-15 santim yükselmeniz yeterlidir.
10 tekrarlı setler uygulayabilirsiniz.
Karın kaslarınız normal mekiğe alıştıktan sonra dönerek mekik çekmeye başlarsanız karın bölgenizdeki yağları daha hızlı bir şekilde yakarsınız. Normal mekikten farklı olarak dönerek mekik, düz bir şekilde inip kalkmayı değil kalkarken sağa ve sola esnemeyi kapsar.
Dönerek mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
yoga matının üzerine veya yere sırtüstü uzanın.
10 tekrarlı setler halinde tekrarlayın.
Yan mekikle dönerek mekik aynı hareketleri içerir ancak yan mekikte yapmanız gereken bir hareket daha vardır.
Bu egzersizde omuzlarınızı sağa ve sola yatırırken aynı anda yattığınız yöndeki bacağınızı da kaldırarak içeri doğru çekmeniz gerekir.
Yan mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Vücudunuz direnç ve esneklik kazandığında işleri biraz daha zorlaştırmanın vakti gelmiş demektir. Yan mekik ve dönerek mekik de sizi artık kesmemeye başladığında ters mekik hareketine geçebilirsiniz.
Ters mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Bu hareket adını bacaklarınızı pedal çevirir gibi hareket ettirmenizden alıyor.
Bu hareket sırasında karın bölgenizdeki kaslarla birlikte kalça ve bacak kaslarınız da yoğun biçimde hareket ediyor.
Bisiklet hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10-12 tekrarlı setler halinde bu hareketi yapabileceğiniz gibi hareketlerinizin sabitliği bozulana ya da kaslarınız ağrıyana kadar tek bir set şeklinde de yapabilirsiniz.
Lunge twist, kısa sürede göbek bölgesinde yağlardan kurtulmak isteyenler için uygulaması kolay ancak bir o kadar da etkili bir egzersizdir. Hareketin etkisini artırmak ve yağ yakımını hızlandırmak için hafif ya da orta ağırlıkta dambıl da kullanabilirsiniz.
Lunge Twist hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
15 kez hareketi tekrarlayın.
Vücudunuzdaki tüm kasları harekete geçirecek bir başka egzersiz de yakın bir geçmişte icat edilen “planking” hareketidir.
Kabaca “kalaslama” olarak çevrilebilecek planking hareketinde vücut ağırlığınızı yer çekimine karşı kullanarak düz bir biçimde pozisyonunuzu korumaya çalışıyorsunuz.
Planking hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
30 saniye kadar bu pozisyonda kalın.
30 saniye yapmaya gayret etmeyin.
30 saniye ve üzerine çıkabilirsiniz.
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