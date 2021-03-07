HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

07.03.2021 23:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesi ile beraber birçok kişi tarafından Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden kadının İslam’daki yeri ve kadınlar ile ilgili hadisler birçok kişi tarafından paylaşılıyor. Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları haberimizde…

Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesi ile birçok Müslüman vatandaşımız Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamalarını araştırmaya başladı. İslam’da kadının önemi ve değeri birçok hadis ile anlatılmaktadır. İslam’ın kadına verdiği önem kadınlar ile ilgili hadisler ile anlaşılmaktadır. Birçok Müslüman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesiyle Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözlerini araştırmaya başladı. Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte kadınlar ile ilgili hadisler!

Kadınlar ile ilgili hadisler

  • "Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!"
  • "Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."
  • "Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır."
  • "Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."
  • “Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır.”

thumbs_b_c_9d8d514344fa4f2853d40e504d12fbd3

  • “Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.”
  • “Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."
  • “Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”
  • “Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."
  • "Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."
  • "Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."
  • "Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır."
  • "Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdiBu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

İletişim Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

İstanbullular dikkat! Yarın kapalı olacak

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

KYK borçları silinecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere söz verdi!

KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.