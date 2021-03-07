Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesi ile birçok Müslüman vatandaşımız Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamalarını araştırmaya başladı. İslam’da kadının önemi ve değeri birçok hadis ile anlatılmaktadır. İslam’ın kadına verdiği önem kadınlar ile ilgili hadisler ile anlaşılmaktadır. Birçok Müslüman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün gelmesiyle Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözlerini araştırmaya başladı. Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte kadınlar ile ilgili hadisler!
Kadınlar ile ilgili hadisler
- "Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!"
- "Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."
- "Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır."
- "Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."
- “Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır.”
- “Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.”
- “Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."
- “Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”
- “Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."
- "Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."
- "Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."
- "Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır."
- "Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."