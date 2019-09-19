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Kadınlar ilk buluşmada ne kadar akıllı olduklarını göstermiyor! Bakın neden?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 19.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

10 kadından 6'sı ilk buluşmada kendilerinden daha az zeki erkeklerle buluştukları zaman ne kadar akıllı olduklarını belli etmiyor. Nedeni ise karşısındaki erkeğin gözünü korkutmamak.

Kadınlar ilk buluşmada ne kadar akıllı olduklarını göstermiyor! Bakın neden?

Online arkadaşlık sitesi Match'e göre, kadınların çoğu ilk randevuda karşısındaki erkeğe zekalarının yarısını göstermiyor. Yüzde 31'i ilgi alanlarına girmese bile araba ve futbolla ilgileniyormuş gibi davranıyor.

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Kadınların ilişkide en önem verdiği şey ise sadakat. Bunu iyi bir espri anlayışı ve tutku izliyor. Bununla birlikte kadınların yarısı beynini uyaran bir erkek bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

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Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyorSadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

İki bin İngiliz'in katıldığı ankette stil, zeka, görgü ve cinsellik de çok önemliydi. Konu hakkında konuşan ilişki uzmanı Hayley Quinn, 'Akıl, okulda sahip olduğunuz niteliklerle ilgili değildir. Bu yaşam deneyimleri ve duygusal zeka olabilir. İlişkide farklılıkların olması iyidir. Çünkü çeşitlilik ilişkiyi güçlendirir' diye konuşuyor.

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İlk buluşma ilk randevu

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