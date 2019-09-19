Kadınlar ilk buluşmada ne kadar akıllı olduklarını göstermiyor! Bakın neden?

Online arkadaşlık sitesi Match'e göre, kadınların çoğu ilk randevuda karşısındaki erkeğe zekalarının yarısını göstermiyor. Yüzde 31'i ilgi alanlarına girmese bile araba ve futbolla ilgileniyormuş gibi davranıyor.

Kadınların ilişkide en önem verdiği şey ise sadakat. Bunu iyi bir espri anlayışı ve tutku izliyor. Bununla birlikte kadınların yarısı beynini uyaran bir erkek bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

İki bin İngiliz'in katıldığı ankette stil, zeka, görgü ve cinsellik de çok önemliydi. Konu hakkında konuşan ilişki uzmanı Hayley Quinn, 'Akıl, okulda sahip olduğunuz niteliklerle ilgili değildir. Bu yaşam deneyimleri ve duygusal zeka olabilir. İlişkide farklılıkların olması iyidir. Çünkü çeşitlilik ilişkiyi güçlendirir' diye konuşuyor.