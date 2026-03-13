KADIN

6 saatten az uyuyorsanız dikkat! Birçok hastalığın riskini artırıyor

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, uyku sağlığının fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Fidan, modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, teknoloji kullanımı ve düzensiz yaşam alışkanlıklarının uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi.

Her yıl mart ayının üçüncü haftasının cuma günü kutlanan Dünya Uyku Günü, bu yıl "İyi Uyuyun, Daha İyi Yaşayın" sloganıyla uyku sağlığının önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, dünya genelinde milyonlarca insanın uyku sorunları yaşadığını ve yetersiz uykunun birçok kronik hastalık için risk oluşturduğunu belirtiyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYKU SORUNU YAŞIYOR

Uluslararası araştırmalara göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 45'inin çeşitli uyku sorunları yaşadığı tahmin ediliyor. Yapılan çalışmalar, her 3 kişiden 1'inin yeterli ve kaliteli uyku uyuyamadığını ortaya koyuyor. Uyku bozukluklarının en yaygın türlerinden biri olan uyku apnesinin dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişiyi etkilediği tahmin edilirken, Türkiye'de ise bu sayının 5 milyona yakın olduğu değerlendiriliyor.

"YETERSİZ VE KALİTESİZ UYKU, BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLABİLİR"

Prof. Dr. Vural Fidan, uyku eksikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yetersiz ve kalitesiz uyku; kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, obezite, diyabet ve depresyon gibi birçok sağlık sorunu ile doğrudan ilişkilidir. Araştırmalar, düzenli olarak günde 6 saatten az uyuyan bireylerde kalp hastalığı riskinin yüzde 20-30 oranında arttığını göstermektedir."

GENÇLERDE UYKU SORUNU ARTIYOR

Prof. Dr. Fidan, özellikle gençler ve öğrenciler arasında uyku düzeninin bozulduğuna dikkat çekerek, ekran kullanımının uyku kalitesini önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Araştırmalara göre, gençlerin yaklaşık yüzde 70'inin yatmadan önce telefon veya tablet kullandığı, bu durumun ise uykuya dalma süresini uzattığı ve uyku kalitesini düşürdüğü belirtiliyor.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN 7-9 SAAT ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre yetişkin bireylerin günlük ortalama 7 ila 9 saat uyuması sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Düzenli uyku alışkanlığı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, zihinsel performansın artmasına ve genel yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlıyor.

"UYKU SAĞLIĞI, TOPLUM SAĞLIĞININ BİR PARÇASIDIR"

Prof. Dr. Fidan, Dünya Uyku Günü'nün amacının toplumda uyku sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Kaliteli uyku; daha güçlü bir bağışıklık sistemi, daha iyi zihinsel performans ve daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir. Dünya Uyku Günü, toplumda uyku sağlığı bilincinin artırılması için önemli bir fırsattır."
Uzmanlar, uyku sorunlarının uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA

