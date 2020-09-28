Kadınlar neden anne olmaktan kaçıyor?

Annelikten vazgeçen kadınlardan biri olan Rebecca, New York Post’a konuşarak 2020’de yaşananlar nedeniyle anne olmama kararını anlattı.

Kaliforniya’nın güneyinde dünyaya gelen Rebecca, doğduğu andan yetişkin olana dek hayatının her aşamasında ailesi hep yanındaydı. Kendini her zaman en az iki çocuk annesi olarak hayal ettiğini söyleyen Rebecca bebek planlarını iptal etme nedenini “Ben de kendi çocuklarımı büyütmek isterdim. Ama maalesef koşullar çok değişti. Bebek yapmaktan vazgeçtim ve bu kararı almak canımı çok acıttı” dedi.

Polis şiddeti, büyük yangınlar ve Covid-19’a atıfta bulunarak “Dünya adeta bir yangın yeri ve buraya bir çocuk getirmek istemiyorum” diyen Rebecca, 2020’de yaşananlarla birlikte annelik hayallerini bir kenara koymak zorunda kalan tek kadın değil.

The Post’un haberine göre Amerikalı kadınların yaklaşık üçte biri çocuk sahibi olmak konusunda daha az istekli olduğunu ve pandemi nedeniyle çocuk kararını yeniden gözden geçirdiğini belirtti.

Bazı raporlar salgın öncesi tahminlerle kıyaslandığında 2021 yılında Amerika’da doğum sayısının yarım milyon daha az olacağını tahmin ediyor.