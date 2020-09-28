Kadınlar neden anne olmaktan kaçıyor?

Annelikten vazgeçen kadınlardan biri olan Rebecca, New York Post’a konuşarak 2020’de yaşananlar nedeniyle anne olmama kararını anlattı.
Kaliforniya’nın güneyinde dünyaya gelen Rebecca, doğduğu andan yetişkin olana dek hayatının her aşamasında ailesi hep yanındaydı. Kendini her zaman en az iki çocuk annesi olarak hayal ettiğini söyleyen Rebecca bebek planlarını iptal etme nedenini “Ben de kendi çocuklarımı büyütmek isterdim. Ama maalesef koşullar çok değişti. Bebek yapmaktan vazgeçtim ve bu kararı almak canımı çok acıttı” dedi.
Polis şiddeti, büyük yangınlar ve Covid-19’a atıfta bulunarak “Dünya adeta bir yangın yeri ve buraya bir çocuk getirmek istemiyorum” diyen Rebecca, 2020’de yaşananlarla birlikte annelik hayallerini bir kenara koymak zorunda kalan tek kadın değil.
The Post’un haberine göre Amerikalı kadınların yaklaşık üçte biri çocuk sahibi olmak konusunda daha az istekli olduğunu ve pandemi nedeniyle çocuk kararını yeniden gözden geçirdiğini belirtti.
Bazı raporlar salgın öncesi tahminlerle kıyaslandığında 2021 yılında Amerika’da doğum sayısının yarım milyon daha az olacağını tahmin ediyor.
Los Angeles’ta bulunan Dr. Steve Rad, kendi hastalarında yaptığı gözleme dayanarak “Çok fazla sayıda kadın bebek planını iptal etti. Gebelik tedavisi gören bir çok kadın önceleri çok motiveydi ancak şu an çok gerginler” dedi.
Hastalarının kendisine söz ettiği sorunlar arasında finansal belirsizlik, Covid-19’un yıllarca sürecek olması ihtimali ve sosyal sınırlar gibi nedenler bulunduğunu belirten Rad, “Bir destek sistemine sahip olmamaktan ve ailelerinden ayrılmaktan endişeleniyorlar. İşsiz kalmak ve bir çocuğun bakımını finansal olarak karşılayamama endişesi de var. Onları suçlamıyorum. Dünyada bu kadar baskı ve stres varken kim çocuk yapmak ister? Yarın uyandığınızda ne olacağını asla bilmediğiniz bir dünyada yaşıyoruz” dedi.
Rebecca, çocuk yapmama kararını sadece geleceğinden vazgeçmek değil, aynı zamanda geçmişini de terk etmek olarak nitelendiriyor. Doğurganlığı etkileyen polikistik over sendromuna sahip olan Rebecca, gelecekte hamile kalabilmek için son 18 aydır tedavi görüyordu. Ancak kararıyla birlikte tedavisine de son verdi.
New York Tıp Doktorları Merkezi’nde jinekolog olan Dr. Molly McBride, The Post’a yaptığı açıklamada, bebek planlarını iptal etme kararının, Y kuşağının karşı karşıya kaldığı sosyal ve ekonomik kaygılarla örtüştüğünü söyleyerek “Kadınlar, bebek yapmayı maddi ve sağlık nedenleri açısından çok riskli buluyor. Bu noktada çocuk sahibi olmayı lüks olarak görüyor. Bugün rahmindeki spirali aldırmak isteyen bir hastam, eşi işini kaybettiği için kararından vazgeçti” dedi.
Manhattan’da jinekolog olan Dr. Fernando Maris ise “Hastalarımın çoğu şu an işsiz olduğu için çalışmıyor. Bazıları kiralarını ödeyemeyecek kadar kötü durumda. Birçok hastam yaşlarıyla birlikte çocuk sahibi olmanın artık kendileri için bir seçenek olmadığını söylüyor” dedi.
Ancak bir diğer jinekolog Dr. Mary Jane Minkin pandemiyle birlikte annelikten vazgeçen kadınlarla empati kurduğunu söyleyerek “Evet, yaşananlar dünyanın sonu gibi görünüyor. Ancak şu an insanların kesin kararlar vermemesi daha iyi olur” dedi.