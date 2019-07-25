HABER

Kadınlar plajı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından Kahramankent’te kadınlara özel inşa edilen kadınlar plajı açıldı.Kahramankent’te gerçekleştirilen açılışa Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan ve Taşköprü halkı katıldı.

Kadınlar plajı açıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından Kahramankent’te kadınlara özel inşa edilen kadınlar plajı açıldı.
Kahramankent’te gerçekleştirilen açılışa Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan ve Taşköprü halkı katıldı. Taşköprü’den düzenli olarak otobüs seferlerinin güzergahı Başak Sitesi, Karayolu, Palmiye, Raif Dinçkök Caddesi, Ahmet İsvan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sanayi Caddesi ve Karayolu istikametinden Kahramanken sahiline ulaşım sağlayacak.
Başkan İsmail Arslan, “Uzun yıllardan beri hanımların beklemiş olduğu, bizim de 31 Mart seçimleri öncesi verdiğimiz sözlerden biri olan kadınlar plajını bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beldemizde Dantel sitesi, Zuhal kent , Altınkum, Elmakent tatil siteleri bulunmaktadır. Bu sitelerimizin sahillerinde kum eleme makinesiyle plajlarımızın temizliği Taşköprü Belediyesi tarafından yapılmıştır. Şu an Zuhal kent sitemizde sahil düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Zuhal kent sitesinden sonra Altınkum sitesinde de çalışmalara başlanacaktır. Hedefimiz sanayi kuruluşlarımız ve tatil siteleriyle iç içe yaşadığımız yeşil ve mavinin buluştuğu şirin beldemizin sahillerinde vatandaşlarımızın temiz bir ortamda denize girmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sahillerimize ulaşımını sağlamamız için Taşköprü-Altınkum arası gezi treni, Taşköprü-Kahramankent arası otobüs seferleri yaz ayları boyunca her gün düzenli olarak devam edecektir. Ayrıca beldemizde diğer hizmetlerimiz ve yatırımlarımız devam etmektedir. Biz herkes için hizmet diyoruz. Sizlerin mutluluğu her şeye değer diyorum. Kadınlar plajımız Taşköprü beldemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum” dedi.
Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, kurdela kesilmesinin ardından kadınlar plajını gezdi. Sahil turu yapan Karabulut, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan’dan bölge hakkında bilgi aldı.

Kadınlar plajı açıldı

Kadınlar plajı açıldı

Kadınlar plajı açıldı

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!
Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyorVan’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.