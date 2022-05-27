Kadınlar 'reglim' demekten utanmıyor

Regl olmak utanılacak ve saklanacak bir şey olmamasına rağmen günümüzde halen bu konudan konuşmak ayıp sayılabiliyor. 28 Mayıs Adet Hijyeni Günü kapsamında “Türkiye Regl Farkındalık” indeksini ortaya koyan bir araştırma yapıldı.

KADINLAR REGL’İM DEMEKTEN UTANMIYOR

Her bölgede regl için ayrı ifadeler kullanılsa da araştırmaya katılan kadınların yüzde 35’i “Reglim”, yüzde 33’ü “Adetliyim” ve yüzde 14’ü de “Hasta Oldum” ifadeleriyle regl dönemlerinde olduklarını belirtiyor.

Regl ifadesini kullanmada Akdeniz yüzde 52 ile en yüksek oranda, onu yüzde 40 ile İç Anadolu ve yüzde 39 ile Marmara izliyor. 18-30 yaş arasındaki katılımcılar “regl” ifadesini daha çok kullanırken, en yüksek oran yüzde 47 ile 20 yaşındaki gençlerde.

Türkiye’nin her bölgesinden katılımcı kadınların neredeyse tamamı (yüzde 98) regl olmayı “normal bir durum” olarak tanımlarken, katılımcıların yüzde 87’si regl olmanın kendilerini utandırmadığını belirtiyor. Katılımcı kadınların yüzde 68’i artık regl ile ilgili konuları çekinmeden konuşabiliyor ancak regl dönemlerinin dışarıdan belli olmasından hala çekiniyorlar.

Katılımcıların yüzde 79’u koku ya da sızma gibi durumlardan regl olduklarının anlaşılmasından çekinirken, yüzde 48’i ped satın alırken kağıda sarma ya da saklama ihtiyacı duyuyor. Katılımcıların yüzde 34’ü regl olmanın kendilerini kirli hissettirdiğini belirtirken, bu oran Karadeniz bölgesinde diğer bölgelere kıyasla göreceli olarak daha yüksek seyrediyor.

KADIN SAĞLIĞI SORULARI ANNELERE VE İNTERNETE SORULUYOR

Kadın sağlığı ve hastalıkları için ilk başvurulan bilgi kaynakları; “kadın doğum uzmanları”, “anneler” ve “internet” olarak çıkıyor. Kadın doğum uzmanları yüzde 49, anneler yüzde 44, internet ise yüzde 39.

Katılımcıların yüzde 84’ü regl ve regl hijyeni ile ilgili bilgiye sahip olduklarını söylerken, yüzde 60’a yakını, regl ve regl hijyeni ile ilgili anneleri tarafından bilgilendirildiklerini belirtiyor. Diğer bilgi kaynakları olarak internet, ardından okul ve öğretmenler geliyor.



