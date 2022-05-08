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Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

08.05.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin cep telefonunda 100'e yakın kadının fotoğrafı bulundu. İşte mide bulandıran haberin ayrıntıları...

Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S., (27) gözaltına alındı. Cep telefonu galerisinde 100'e yakın kadının fotoğrafı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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KAPININ ALTINDAN ÇEKİM YAPMIŞ

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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100'E YAKIN MAĞDUR KADININ VİDEO VE FOTOĞRAFLARI BULUNDU!

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda 100'e yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı. (DHA)

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Muğla
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