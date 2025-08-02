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Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz...

Kadınlarda erkeklere göre 5 ila 10 kat daha sık görülen tiroid hastalıkları, bazı vakalarda cerrahi müdahaleyi zorunlu kılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Özcan, tiroid hastalıklarının tanı ve tedavi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Özcan, tiroid bezinin boynun ön kısmında yer aldığını ve vücudun metabolizma dengesinde kritik rol oynayan T3 ve T4 hormonlarını salgıladığını belirtti.

Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz...

Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Barış Özcan, tiroid hastalıklarının tanı ve tedavi süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Tiroid bezinin boynun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir endokrin organ olduğunu belirten Op. Dr. Barış Özcan, bu bezin vücuttaki birçok sistemi etkileyen T3 ve T4 hormonlarını salgıladığını ifade etti.

Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz... 1

BELİRTİLER NELERDİR?

Hormon dengesizliğiyle birlikte çeşitli tiroid hastalıklarının gelişebileceğini söyleyen Özcan, belirtiler arasında sinirlilik, boyunda şişlik, yorgunluk, kilo değişiklikleri ve uyku problemlerinin yer aldığını dile getirdi.

"BAZILARI KANSER RİSKİ TAŞIYABİLİR"

Tiroid nodüllerinin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğunu vurgulayan Özcan, "Nodüllerin yüzde 90-95'i iyi huyludur ancak bazıları kanser riski taşıyabilir. Erken tanı bu noktada hayati önem taşır. Şüpheli nodüllerde ‘İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)' ile hücre örneği alınarak değerlendirme yapılır" dedi.

Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz... 2

BİYOPSİ NE ZAMAN ÖNERİLİR?

Biyopsinin her nodül için şart olmadığını belirten Özcan, "Ultrasonda şüpheli bulgular varsa, nodül çapı 1 cm'den büyükse, ailede tiroid kanseri öyküsü mevcutsa ya da hastada geçmişte radyasyon maruziyeti varsa biyopsi önerilir" ifadelerini kullandı.

Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz... 3

CERRAHİYİ GEREKTİREN DURUMLAR

Tiroid hastalıklarının tedavisinde cerrahinin her zaman ilk seçenek olmadığını, ancak bazı durumlarda zorunlu hale geldiğini ifade eden Op. Dr. Barış Özcan, tiroid kanseri tanısı konulan hastalarda cerrahinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Biyopsi sonucunda kanser şüphesi bulunan veya kesin tanı konulamayan nodüllerde de cerrahinin tercih edilebileceğini söyleyen Özcan, özellikle soluk almayı veya yutmayı zorlaştıran büyük nodüllerin de ameliyatla alınmasının gerekebileceğini aktardı.

Kadınlarda 10 kat daha sık görülüyor: Tiroid hastalıklarında 5 durumda ameliyat kaçınılmaz... 4

Ayrıca, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hipertiroidi vakalarında cerrahinin bir tedavi seçeneği haline geldiğini dile getiren Özcan, boyunda belirgin şişlik oluşturarak estetik kaygı oluşturan nodüllerin de cerrahi müdahale ile alınabildiğini kaydetti.

Tiroid hastalıklarının özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Özcan, düzenli kontrollerin ve erken tanının önemine vurgu yaptı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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hipotiroidi tiroit bezi tiroid
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