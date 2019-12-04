Kadınlarda görülen sürekli cinsel uyarılma sendromu nedir?

PSAS ya da yeni adı ile PGAD cinsel isteğin olmadığı durumlarda bile kontrol edilemeyen genital uyarılma olarak tanımlanabilir. Sürekli cinsel uyarılma sendromu kadınlarda görülen bir durumdur. Bu sendromun erkeklerde görüldüğü durum ise priapizm olarak adlandırılır.
PSAS ya da güncellenen tanımı ile PGAD yoğun bir fiziksel uyarılma ile ortaya çıkar. Bu uyarılma durumu kısa bir dönemde çok yoğun bir şekilde meydana gelebileceği gibi günlerce ve hatta haftalarca da sürebilir.
Klitoral bölgede karıncalanma, ağrı, basınç hissi ve vajinal kasılmalar sorunun genel belirtileri arasında yer alır. Bununla birlikte uyarılan bölgede rahatsızlık hissi, zonklama ve nabız atma durumu da görülebilir.
Sürekli cinsel uyarılma bozukluğu kişinin ev yaşamını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler ve kadınlarda çoğunlukla utanç hissine neden olur. Utanç hissi ile birlikte gelişen stres sendromun belirtilerinin şiddetlenmesine neden olabilir. Oldukça ender görülen bu sendrom beraberinde huzursuz bacak sendromunu da getirebilir.
Bu sorun için net bir tedavi henüz bulunmamaktadır ancak soruna neden olabilecek fiziksel etmenleri elemek adına mutlaka jinekolojik muayene yapılması gerekir. Fiziksel olarak PSAS’a neden olabilecek herhangi bir değişim bulunmadığında ise cinsel terapi gündeme gelir.
Psikoterapi ile kişinin bilinçaltında bu soruna neden olabilecek olayların irdelenmesi gerekir. Cinsel ilişki esnasında travma, çocukluk döneminde yaşanan bir istismar, ensest gibi bilinçaltına atılan ve tetikleyici olabilecek durumların irdelenmesi PSAS tedavisinde önemlidir. Sendrom için doğrudan ilaç tedavisi henüz belirlenmemiş olsa da stresi ve anksiyeteyi kontrol altına alabilecek ilaçlar ile durum kontrol altına alınabilir.
Psikoterapinin yanı sıra kişi yaşam şeklinde ufak düzenlemeler yaparak sendroma bağlı ortaya çıkan sorunları azaltabilir. Stresi azaltmak PSAS’ın şiddetini düşürmek açısından çok önemlidir.
Bunun yanı sıra vajinal bölgeye soğuk kompres uygulamak, bölgeye olan baskının azalması için yumuşak bir zeminde oturmak ya da bol kıyafetler tercih etmek sendromun ortaya çıkardığı belirtilerin hafiflemesinde yardımcı olur.
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya
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