Kadınlarda görülen sürekli cinsel uyarılma sendromu nedir?

PSAS ya da yeni adı ile PGAD cinsel isteğin olmadığı durumlarda bile kontrol edilemeyen genital uyarılma olarak tanımlanabilir. Sürekli cinsel uyarılma sendromu kadınlarda görülen bir durumdur. Bu sendromun erkeklerde görüldüğü durum ise priapizm olarak adlandırılır.

SÜREKLİ CİNSEL UYARILMA BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

PSAS ya da güncellenen tanımı ile PGAD yoğun bir fiziksel uyarılma ile ortaya çıkar. Bu uyarılma durumu kısa bir dönemde çok yoğun bir şekilde meydana gelebileceği gibi günlerce ve hatta haftalarca da sürebilir.

Klitoral bölgede karıncalanma, ağrı, basınç hissi ve vajinal kasılmalar sorunun genel belirtileri arasında yer alır. Bununla birlikte uyarılan bölgede rahatsızlık hissi, zonklama ve nabız atma durumu da görülebilir.

Sürekli cinsel uyarılma bozukluğu kişinin ev yaşamını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler ve kadınlarda çoğunlukla utanç hissine neden olur. Utanç hissi ile birlikte gelişen stres sendromun belirtilerinin şiddetlenmesine neden olabilir. Oldukça ender görülen bu sendrom beraberinde huzursuz bacak sendromunu da getirebilir.