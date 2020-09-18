Kadınlarda ikincil kısırlığın sebepleri nelerdir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, ikincil kısırlığın sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. İLERLEMİŞ YAŞ “İkinci, üçüncü veya dördüncü kez hamile kalmaya çalışan kadınlar doğal olarak ilk kez anne olan annelerden daha yaşlı olduğu için, yaşla ilgili sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Doğaya meydan okuyamayız. 46 yaşının bir kadının üreme yaşam süresinin doğal sonu olduğunu düşünüyoruz. Çocuk sahibi olmak için uzun süre beklemeyin. KİLO ALMAK Kilo alımını ikincil kısırlıkla doğrudan ilişkilendiren hiçbir çalışma yapılmamış olsa da kanıtlar, daha fazla vücut yağına sahip olmanın ikincil kısırlık riskini artırabileceğini gösteriyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, örneğin, aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırılan kadınların, regl döngülerini ve yumurtlama düzenlerini bozabilecek ve kısırlık risklerini artırabilecek hormonal kaymalar yaşayabildikleri bulunmuştur. YARA İZİ, YAPIŞIKLIKLAR VE TIKALI TÜPLER Üreme organlarında veya üzerindeki yara izi veya yapışıklıklar hamile kalmayı zorlaştırabilir. Bu tür yapışıklıklar veya yara izi, örneğin ektopik gebeliğin komplikasyonları veya sonraki bir ameliyat gibi fallop tüplerinden birini veya her ikisini bloke ederse, bu tıkanma spermin bir yumurtayı döllemek için tüplere girmesini engelleyebilir. Rahimde yapışıklıklar, yara izi, regl dönemleri gibi hafif veya gözden kaçmış sorunlara yol açabilir, döllenmiş bir yumurtanın implante edilmesini ve hamilelik olmasını engelleyebilir.

Bazı kadınlar için bunun gibi yapışıklıkları temizlemek ameliyat hamile kalmalarına yardımcı olmak için yeterli olabilir. Ancak bu tür bir iç yara izi veya hasarı olan çoğu kadına doğrudan tüp bebek tedavisine geçilmesi daha iyi olabilir. Çünkü bu teknik, tıkalı tüpleri atlayarak döllenmiş bir yumurtayı doğrudan uterusa yerleştirmektedir. ÖNCEDEN GEÇİRİLEN ENFEKSİYONLAR Pelvik enflamatuar hastalık veya bir kadının üreme organlarının enfeksiyonu kısırlığa neden olacak kadar fallop tüplerine ve uterusa zarar verebilir. Durum, klamidya veya bel soğukluğu gibi önceki cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yanı sıra sezaryen gibi geçmiş bir ameliyattan kaynaklanan enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Sezaryen de dahil olmak üzere, karın her açık olduğunda, yara dokusu oluşumu potansiyeli vardır. Kronik endometrit, rahim içi tabakasının iltihaplanması durumudur – bu tipik olarak bir enfeksiyondan dolayı olur- ve bu da bir embriyonun rahime yerleşmesini zorlaştırabilir. Bu durum, kısırlığı olan kadınların yüzde 40 kadarını etkiler, teşhis edilmesi zor olabilir ve yaşla birlikte daha da kötüleşebilir.