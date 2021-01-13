Kadınlarda orgazm bozukluğu nedir? Orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bir kadının orgazm bozukluğu tanısı alabilmesi için, ritmik uyarıların olmasına ve anatomik bilgilerin olmasına rağmen, orgazm yaşantısının hiç olmaması durumudur. Orgazm hiç yaşanmamış olabilir ya da hamilelik veya evlilik sonrası orgazm yaşantısı hiç olmamıştır.

Cinsel isteksizlikle orgazm bozukluğunu karıştırmamak gerekir. Çünkü cinsel isteksizlikte mastürbasyon yapma isteği dahi yoktur. Fakat orgazm bozukluğunda, mastürbasyona ve uyarıya rağmen orgazm hiç başlamaz veya yarıda kesilir. Bunun da tedavisi mümkündür.

ORGAZM BOZUKLUĞUNUN TIBBİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Menopoz, yaşlanma, hamilelik ve doğum süreçleriyle birlikte kadının bedeninde çok şiddetli hormonsal değişiklikler olur. Orgazm yaşantısı, beyindeki limbik sistemin işin içinde olduğu bir süreç olduğu için, hormonlarda meydana gelen herhangi bir dalgalanma ve değişiklik direkt olarak orgazmı etkileyecektir. Dolayısıyla bu dönemlerde orgazm yaşantısında bir takım değişiklikler olduğu bilinmektedir.

Herhangi bir kronik rahatsızlık veya psikolojik rahatsızlık sebebiyle kullanılan ilaçların cinsel yaşantıyı ciddi şekilde etkilemesi söz konusu olabilir. Bazı anti depresanların cinsel isteksizlik yaptığını, klitoris bölgesindeki uyarımı beyne göndermediği bilinmektedir. İlaç kullanımı da cinsel yaşamı etkileyecek bir faktördür.