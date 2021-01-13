Kadınlarda orgazm bozukluğu nedir? Orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bir kadının orgazm bozukluğu tanısı alabilmesi için, ritmik uyarıların olmasına ve anatomik bilgilerin olmasına rağmen, orgazm yaşantısının hiç olmaması durumudur. Orgazm hiç yaşanmamış olabilir ya da hamilelik veya evlilik sonrası orgazm yaşantısı hiç olmamıştır.
Cinsel isteksizlikle orgazm bozukluğunu karıştırmamak gerekir. Çünkü cinsel isteksizlikte mastürbasyon yapma isteği dahi yoktur. Fakat orgazm bozukluğunda, mastürbasyona ve uyarıya rağmen orgazm hiç başlamaz veya yarıda kesilir. Bunun da tedavisi mümkündür.
Menopoz, yaşlanma, hamilelik ve doğum süreçleriyle birlikte kadının bedeninde çok şiddetli hormonsal değişiklikler olur. Orgazm yaşantısı, beyindeki limbik sistemin işin içinde olduğu bir süreç olduğu için, hormonlarda meydana gelen herhangi bir dalgalanma ve değişiklik direkt olarak orgazmı etkileyecektir. Dolayısıyla bu dönemlerde orgazm yaşantısında bir takım değişiklikler olduğu bilinmektedir.
Herhangi bir kronik rahatsızlık veya psikolojik rahatsızlık sebebiyle kullanılan ilaçların cinsel yaşantıyı ciddi şekilde etkilemesi söz konusu olabilir. Bazı anti depresanların cinsel isteksizlik yaptığını, klitoris bölgesindeki uyarımı beyne göndermediği bilinmektedir. İlaç kullanımı da cinsel yaşamı etkileyecek bir faktördür.
Kadınlarda orgazm bozukluğu tedavisinde, kullanılan ilaçlardan kaynaklı bir bozukluk söz konusuysa bu ilaçların yeniden düzenlenmesi gerekebilir.
Menopoz ve doğum sonrası yaşanan hormon değişimleri sebebiyle bir bozukluk yaşanıyorsa, burada da ek ilaçlar tavsiye edilebilir.
Psikolojik boyutta ise cinsel bilgilendirme ve gevşeme önerilir. Çünkü orgazm olma aslında bir beceri olarak adlandırılabilir. Ciddi bir konsantrasyona ihtiyaç vardır, olumsuz duyguların araya girip orgazm yaşantısını bozmaması için uygulamalı egzersizler yapılır.
Orgazm bozukluğu tedavisinde mastürbasyon ödevlerinin çok büyük bir yeri vardır. Nasıl bir ortamda yapılır, nasıl bir fantezi kurulur gibi sorulara cevap aranır. Duş egzersizlerinde hangi bölgelerin tahrik edici ve özel olduğu keşfedilir.
Gerektiğinde kitap ve CD desteği verilebilir. Bu konuda terapist yönlendirmesine güvenilmelidir.
Haz verilmez, alınır. Hem erkeğin hem de kadının karşı tarafa haz verip vermediğine değil, kendinin haz alıp almadığına odaklanması lazımdır. Güzel bir sevişme böyle gerçekleşebilir.
İlişkide bir taraf kendi hazzını tamamen boşvermiş, eşine verdiği haz yaşantısıyla tatmin olur bir haldeyse, orada kesinlikle ciddi bir adaletsizlik var demektir. Bunu bir terapide konuşmak gerekir.
Orgazmın olmaması, kadının dürüst olmaması anlamına gelir. Kendisi orgazm taklidi yapar ve eşinin boşalmasını bekler. Cinsellik bu noktada kadının hayatında haz odağı değil zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bu da kadının taleplerinin artması, anlaşılmadığını hissetmesi, öfkeli olması gibi bir takım tepkilere sebep olabilir.
Eşler birbirleriyle cinselliği kesinlikle konuşmalı ve dürüst olmalıdır.
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