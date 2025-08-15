Kadınlarda saç dökülmesi giderek artıyor! Kadınlarda saç dökülmesi neden olur? Uzmanından uyarılar: "Bu durum geç fark edilir"

Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren saç dökülmesinin artması, pek çok kadının özgüvenini etkileyen önemli bir problem haline geliyor.

Dr. Gökay Bilgin, kadınlarda saç dökülmesinin yalnızca genetik nedenlerle değil, modern yaşamın getirdiği stres, hormonal değişimler ve yetersiz beslenme gibi etkenlerle de bağlantılı olduğunu söyledi.

"BU DURUM GEÇ FARK EDİLİR"

Dr. Bilgin, kadın tipi saç dökülmesinin erkeklere kıyasla daha yaygın olduğunu ancak daha sinsi ilerlediğini belirterek şunları söyledi: “Kadınlarda saç dökülmesi genellikle alnın gerisinden başlamaz. Dökülme daha çok tepe ve yan bölgelerde yaygınlaşır. Bu durum geç fark edilir ve çoğu zaman medikal destek alınmadan ilerler.”

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Dr. Gökay Bilgin, kadınlardaki saç dökülmesinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Genetik yatkınlık (ailede kadın tipi dökülme öyküsü)

Hormonal değişiklikler (doğum sonrası, menopoz, PCOS gibi)

Düşük proteinli diyetler ve yetersiz demir alımı

Yoğun stres ve uykusuzluk

Yanlış saç bakım alışkanlıkları (sıkı topuzlar, ısıya maruz bırakmak)

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL AZALIR?

Dr. Gökay Bilgin, “Kadın tipi saç dökülmesinde PRP, saç mezoterapisi ve destekleyici takviyeleri etkili bir şekilde sonuç veriyor. Doğru analiz ve kişiselleştirilmiş planlamayla saç dökülmesinin azaltılması mümkün. Saç dökülmesi kadınlar tarafından yalnızca doğal bir süreç olarak kabullenilmemeli. Kadınlarda saç dökülmesini sadece yaşa ya da genetiğe bağlı kaçınılmaz bir durum gibi görmek, çoğu zaman geç kalınmış müdahalelere neden oluyor. Oysa erken teşhis, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve uzman desteğiyle saç sağlığını korumak ve dökülmeyi yavaşlatmak mümkün. Her saç teli, bireyin özgüveni ve yaşam kalitesi açısından değerlidir” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır