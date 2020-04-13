Kadınları daha genç gösteren saç işlemleri... Bu işlemler ile 10 yaş genç görünün!

Saçlarınıza yapacağınız küçücük bir değişiklik bazen sizi 10 yaş gençleştirirken bazen de olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu yüzden yapacağınız değişikliğin yüz tipinize, ten renginize uygun olup olmadığına dikkat ediyor olmanız gerekir. Fakat öncelikle unutmamanız gereken bir şey var; hangi yaşta olursanız olun kendinizi sevin ve daha iyi olacağınıza her zaman inanın.
İşte daha genç ve güzel görünmenize yardımcı olacak stil önerileri!
Açık renk saç boyaları tercih ederek daha genç görünmeyi başarabilirsiniz. Herkes güneş gibi parlayan sarı saçlara sahip olmak ister ancak seçtiğiniz rengin cilt tonunuzla da uyumlu olması çok önemlidir çünkü kimse komik bir görüntüyle dolaşmak istemez.
Kısa saçlar yüz hatlarınızı ortaya çıkarır ve size daha genç bir görünüm kazandırır. Tabii saçlarınızı kısaltırken aşırılıktan kaçınmalısınız çünkü aşırı kısa saç modelleri yüzünüzü ön plana çıkarırken gizlemek istediğiniz kusurlarınızı da öne çıkarabilir. Bu yüzden saçlarınızı çeneniz ve boynunuz arasındaki bir boyda kestirebilirsiniz.
Bakımsız ve hacmini kaybetmiş saçlar daha yaşlı görünmenize sebep olur. Bu nedenle saçlarınıza doğal bir hacim katmanız gerekir. Bunun için katlı saç kesimlerini deneyebilirsiniz. Modasını hiçbir zaman kaybetmeyen katlı saçlar kendinizi daha iyi ve daha genç hissetmenize yardımcı olur. Bunun yanı sıra saçlarınıza bakım uygularken hacim veren ürünleri tercih edebilirsiniz.
Saç tipiniz düz olabilir ya da tam bir düz saç aşığı olabilirsiniz fakat sizi üzecek bir haberimiz var: Düz saçlar yaşınızın büyük görünmesine neden olur. Bu yüzden daha rahat ve dağınık görünen modellerle saçınıza hareket kazandırmanız gerekir. Örneğin sıkı bir atkuyruğu yerine ön kısımlarını biraz daha dağınık bıraktığınız atkuyruğu modellerini tercih edebilir, daha salaş saç örgüleri ya da dağınık topuzlar yapabilirsiniz. Bu daha genç ve stil sahibi görünmenize yardımcı olur.
Saçlarınızı düz ayırmak yerine biraz daha yandan veya zikzak şeklinde ayırarak yüzünüzdeki hatların ön plana çıkmasını sağlayabilir, yüz hatlarınızı daha iyi gösterebilirsiniz.
Evet kakül veya perçem kestirmek için yüz tipi çok önemlidir, alnınızın daha geniş olması gerekir. Fakat kakül kestirmek sizi bir anda çok daha genç gösterebilir çünkü kakülleriniz hem alın çevresindeki kırışıklıklarınızı gizler hem de gözlerinizin ön planda olmasını sağlar.
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