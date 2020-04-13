Kadınları daha genç gösteren saç işlemleri... Bu işlemler ile 10 yaş genç görünün!

Saçlarınıza yapacağınız küçücük bir değişiklik bazen sizi 10 yaş gençleştirirken bazen de olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu yüzden yapacağınız değişikliğin yüz tipinize, ten renginize uygun olup olmadığına dikkat ediyor olmanız gerekir. Fakat öncelikle unutmamanız gereken bir şey var; hangi yaşta olursanız olun kendinizi sevin ve daha iyi olacağınıza her zaman inanın.

İşte daha genç ve güzel görünmenize yardımcı olacak stil önerileri!

1. SAÇ RENGİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Açık renk saç boyaları tercih ederek daha genç görünmeyi başarabilirsiniz. Herkes güneş gibi parlayan sarı saçlara sahip olmak ister ancak seçtiğiniz rengin cilt tonunuzla da uyumlu olması çok önemlidir çünkü kimse komik bir görüntüyle dolaşmak istemez.

2. SAÇLARINIZIN BOYUNU KISALTIN

Kısa saçlar yüz hatlarınızı ortaya çıkarır ve size daha genç bir görünüm kazandırır. Tabii saçlarınızı kısaltırken aşırılıktan kaçınmalısınız çünkü aşırı kısa saç modelleri yüzünüzü ön plana çıkarırken gizlemek istediğiniz kusurlarınızı da öne çıkarabilir. Bu yüzden saçlarınızı çeneniz ve boynunuz arasındaki bir boyda kestirebilirsiniz.