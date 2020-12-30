Kadınların adet dönemleri ağız ve diş sağlığını etkiliyor mu?

Kadınların yaşa ve yaşantılarına bağlı olarak fark gösteren fizyolojik değişiklikleri hormonlarının artışına ya da azalmasına neden olur. Hormon seviyelerinin değişimi diş ve diş etlerinin hassasiyetini artırır. Kadınların dönemsel değişikliklerinde ağız ve diş sağlığı için gerekli diş fırçalama, diş ipi kullanma, gerektiğinde ağız çalkalama suyu kullanımına daha fazla önem vermeleri gerekir. Kadınların yaşamları boyu geçirdikleri dönemeçler ve etkilerini ayrı ayrı açarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinebiliriz.

KADINLARIN YAŞAM BOYU GEÇİRDİĞİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLER VE ETKİLERİ NELERDİR?

Kadınların ergenlik sonrası başlayan biyolojik gelişim ve değişimleri adet dönemleri, gebelik dönemi ve menopoz dönemi olarak ayrılabilir. Fizyolojik değişimlerin yaşandığı bu süreçleri ve etkilerini ayrı ayrı inceleyebiliriz.

KADINLARIN ADET DÖNEMLERİ AĞZI VE DİŞ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR MU?

Menstrüasyon (Adet Dönemleri): Mens döneminden önce bazı kadınlarda diş etlerinde şişme, ödem, kanama, hassasiyet görülebiliyor. Bazı kadınlarda ise ağız içinde uçuk yada yaralar oluşabiliyor. Adet dönemi başladığında ağız içi oluşan hassasiyetler kendiliğinden geçebiliyor. Adet dönemlerinde ağız kokusu şikayetleri olabiliyor. Genel olarak kadınların daha hijyenik olmaları gereken bir süreç, bu yüzden ağız içi bakıma da ayrıca önem vermeleri sağlıklı olacaktır.