Kadınların erken yaşlanmasına neden olan 6 hormon

İşte tıbbi literatüre göre hormonlarımızı nasıl koruyacağımızın yolları.

ÖSTROJEN

Östrojen, fibroblast hücrelerinin kolajen ve elastin üretmesine neden olur. Bu hormonun seviyesi azaldığında, kırışıklıklar ortaya çıkar, yüz ve göğüsler sarkmaya başlar. Sadece cilt değil seviye azaldıkça vücut da aşınmaya başlar.

Östrojen seviyesini nasıl yükseltirsiniz?

Gıda. Soya bazlı soya peyniri, soya sütü, kahverengi pirinç, keten tohumu, taze sebzeler ve meyveler. Bilim adamları et ürünlerinin östrojen üretimini bastırdığını iddia ediyorlar, bu yüzden hayvansal protein tüketimini azaltmak daha iyi.

Makyaj malzemeleri. Fitoöstrojen içeren kremler. Örneğin, meyan kökü olan serumlar ve kremler yaşlanmaya karşı savaşır, çünkü bu, kolajen üretimini uyaran bir antioksidan olan liquiritigenin içerir.

BÜYÜME HORMONU

İnsanlar yaşla birlikte somatopuse olma eğilimindedir (kandaki büyüme hormonlarının seviyesinin azalmaya başladığında bir durum.) Somatotropin seviyeleri azaldığında, kaslar çekilir, yağ ve kırışıklıklar aşırı miktarda görülemeye başlar, ruh hali bozulur ve dayanıklı olma hali azalır. Hollywood ünlüleri sıklıkla büyüme hormonlarını enjekte etmeye başlarlar, ancak bu yöntem şişlik, baş ağrısı ve hatta kontrolsüz kemik ve iç organ büyümesi gibi birçok istenmeyen yan etkiye sahiptir.