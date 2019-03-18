Kadınların erken yaşlanmasına neden olan 6 hormon

İşte tıbbi literatüre göre hormonlarımızı nasıl koruyacağımızın yolları.
ÖSTROJEN
Östrojen, fibroblast hücrelerinin kolajen ve elastin üretmesine neden olur. Bu hormonun seviyesi azaldığında, kırışıklıklar ortaya çıkar, yüz ve göğüsler sarkmaya başlar. Sadece cilt değil seviye azaldıkça vücut da aşınmaya başlar.
Östrojen seviyesini nasıl yükseltirsiniz?
Gıda. Soya bazlı soya peyniri, soya sütü, kahverengi pirinç, keten tohumu, taze sebzeler ve meyveler. Bilim adamları et ürünlerinin östrojen üretimini bastırdığını iddia ediyorlar, bu yüzden hayvansal protein tüketimini azaltmak daha iyi.
Makyaj malzemeleri. Fitoöstrojen içeren kremler. Örneğin, meyan kökü olan serumlar ve kremler yaşlanmaya karşı savaşır, çünkü bu, kolajen üretimini uyaran bir antioksidan olan liquiritigenin içerir.
BÜYÜME HORMONU
İnsanlar yaşla birlikte somatopuse olma eğilimindedir (kandaki büyüme hormonlarının seviyesinin azalmaya başladığında bir durum.) Somatotropin seviyeleri azaldığında, kaslar çekilir, yağ ve kırışıklıklar aşırı miktarda görülemeye başlar, ruh hali bozulur ve dayanıklı olma hali azalır. Hollywood ünlüleri sıklıkla büyüme hormonlarını enjekte etmeye başlarlar, ancak bu yöntem şişlik, baş ağrısı ve hatta kontrolsüz kemik ve iç organ büyümesi gibi birçok istenmeyen yan etkiye sahiptir.
Doğal olarak büyüme hormonlarının seviyesini nasıl yükseltirsiniz?
Fiziksel aktivite. Bol bol yürüyün. Ancak yürüme işlemini kuvvet antrenmanından sonra yapın. Her biri 10-15 tekrar olacak şekilde ağırlıkları olan fiziksel egzersiz yapın. Kuvvet antrenmanının aerobik egzersizden önce gelmesi daha iyidir - ilk önce dumbell ile çalışın, ardından yürüyün.
Sıcaklık değişimi. Saunaya gitmek ya da kontrast duş almak, büyüme hormonlarının üretimini uyarır.
DEHİDROEPİANDROSTERON (DHEA) HORMONU
DHEA, yatıştırıcı ve yaşlanma karşıtı etkisi olan bir hormondur. Ancak mesele vücudumuzun sadece 30 yaşına kadar üretmesidir. Bu hormon azaldığında kaslar zayıflar, damarlar daha kırılgan hale gelir ve cilt elastikiyetini kaybeder.
Doğal olarak seviyesini nasıl yükseltirsiniz?
Diyetinize sağlıklı yağlar ekleyin - vücudumuz onlardan DHEA üretir. Kuruyemişler, tohumlar, yağlı balıklar ve avokadolar esansiyel çoklu doymamış yağ asitleri içerir.
Kahvaltıda protein ürünleri yiyin - ruh halindeki değişimlere karşı savaşmaya yardımcı olurlar ve günün başında sinir sistemini dengelerler.
MELATONİN
Melatonin günlük ritimlerimizi düzenler. Başka bir deyişle, vücuda dinlenmenin zamanı olduğunu bildirir. Tüm hücre yenileme süreçleri uyku sırasında meydana gelir ancak uyku düzeni sekteye uğrarsa erken yaşlanma ortaya çıkar.
Melatonin eksikliği kırışıklıkların ortaya çıkmasına, saç dökülmesine ve pigment lekelerinin oluşumuna yol açar.
Melatonin seviyesini nasıl yükseltirsiniz?
Gıda. Melatonin muz, domates, pirinç ve mısırda bulunur.
Alkol, sigara ve kafein tüketmek hormonun üretimini durdurur.
Besin katkı maddesi. Bazı uzmanlar, 35 yaşından sonra melatonin eksikliğini yapay olarak düzeltebileceğimizi söylüyor. Melatonin hap şeklinde eczanelerde satılıyor ancak her durumda mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
KORTİZOL
Stres hormonu kortizol seviyesinin yüksek olması erken yaşlanmaya neden olur. Cildin türüne bağlı olarak, kortizolün olumsuz etkisi, gri yüz renginden kuru ve soyulan cilde, derin kırışıklıklar, yağlılık ve akneye kadar farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu hormon kollajen liflerini parçalar ve cildi gevşek yapar.
Kortizol ve stres seviyesini nasıl azaltırsınız?
Su için. Hafif dehidrasyon bile bu hormonun seviyesini arttırır. Ve bir bardak su gibi küçük bir şey rahatlamanıza yardımcı olacaktır.
İyi müzik dinleyin. Bilim adamları, müzik terapisinin stres seviyesini düşürdüğünü söylüyor.
Meditasyon kelimenin tam anlamıyla vücudumuzu ilaçsız kortizol seviyesini düşürür.
İNSÜLİN
İnsülin kandaki glikoz seviyesini artırır ve kontrol dışı kaldığında ciltte erken yaşlanma belirtileri görülür. Yüksek seviyede şeker, sarkık cilt yanı sıra kırışıklıkların oluşmasına yol açar. Glikozun artmasından dolayı, glikasyon (şeker moleküllerinin ve proteinlerin bağlanması) olarak adlandırılan işlem belirli bir yaşta olması gerekenden daha hızlı çalışır ve bu da kollajen ve elastinin yıkımına yol açar. Elastik cilt daha sonra kırılgan hale gelir.
Cildi aşırı şekerden nasıl korursunuz?
Vücudunuzdaki şeker seviyesini bulmak için doktora danışın. Bir uzmana danıştıktan sonra, sorunu tedavi etmeye başlayabilirsiniz.
Makyaj malzemeleri. Retinoid içeren kremler ve serumlar (A vitamini ve türevleri) kollajen üretimini teşvik eder. Bu kozmetik ürünler C ve E vitaminleri ve yeşil çay içermelidir - hepsi antioksidan olarak çalışır.
Kışın bile günlük güneş koruyucu kullanın. Güneş ışınları elastin liflerini yok eder ve hızlı yaşlanmaya katkıda bulunur.
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