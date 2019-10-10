Kadınların gizli korkusu idrar kaçırma

Tıbbi olarak üriner inkontinans olarak adlandırılan istemsiz idrar kaçırmanın idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlandığını ve toplumda, özellikle de kadınlarda çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar, günlük aktivitelerini ve sosyal hayatlarını bu sorun merkezinde planlarlar ve bu durum yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Cinsel problemler, öz güven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemler idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda daha sık gözlenmektedir” dedi.

Op. Dr. Esra Demir Yüzer, idrar kaçırmanın tipleri ve tedavisi konusunda da şunları söyledi:

Stres tipi idrar kaçırma; bu tip idrar kaçırmada öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma, ağır yük kaldırma gibi ani karın içi basıncının arttığı durumlarda damla damla idrar kaçırma olur. En önemli risk faktörü gebelik, doğum ve menopozdur.

Urge tipi idrar kaçırma; aniden gelen idrar yapma hissi ile idrarın kaçırılmasıdır. Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar sonucunda kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma oluşur. Bu tip idrar kaçırmada kişi, gündüz ve gece çok sık tuvalete gider. Bu hastalıklardan herhangi biri yoksa ürge tipi idrar kaçırma başka bir hastalığa bağlı gelişmiyorsa aşırı aktif mesane sendromu olarak da adlandırılmaktadır.

Taşma tipi idrar kaçırma; mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşacak kadar dolduğunda taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

Kombine tip idrar kaçırma; bazen idrar kaçırma hem stres hem de urge inkontinas şeklinde olabilir. Bu durum kombine tip idrar kaçırma olarak adlandırılır.

Total idrar kaçırma; gece gündüz sürekli olarak idrar kaçırmadır.