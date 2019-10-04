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Kadınların hayatını kabusa çeviren rahim ve mesane sarkmasını tedavi etmek mümkün mü?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Günümüzde özellikle ileri yaştaki kadınlarda neredeyse her iki kadından birinde bu duruma rastlanmaktadır. Ülkemizde ise bu oranın dünya ortalamasının biraz daha üzerinde olduğu tahmin edilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, kadınların hayatını kabusa çeviren rahim ve mesane sarkması tedavisinde ileri teknoloji robotik cerrahi hakkında tüm merak edilen noktaları bizler için anlattı.

Kadınların hayatını kabusa çeviren rahim ve mesane sarkmasını tedavi etmek mümkün mü?

Sarkmanın birçok nedeni bulunmakla beraber en sık görülen nedenleri arasında çok fazla doğum yapmak, zor doğum öyküsü, uzayan doğum, genetik faktörler, kronik kabızlık, sigara kullanımı ve obezite bulunur.

MESANE VE RAHİM SARKMASI AYNI ANDA TEDAVİ EDİLEBİLİR

Mesane, rahim ve bağırsakları yerinde tutan kaslarda ve bağlarda meydana gelen zayıflamaya bağlı olarak rahmin bulunduğu yerden sarkmasına ‘rahim sarkması’ denir. Rahim sarkmasına sıklıkla mesane ve makat bölgesinde sarkma da eşlik eder.

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Ayrıca daha önce rahim ya da vajinal ameliyatlar geçirmiş olan kişilerde de rahim sarkmaları meydana gelebilir. Sarkmanın yeri ve evresine göre vajinal ya da karın boşluğundan gerçekleştirilen operasyonlar ile tedavi edilebilir.

YENİ NESİL TEDAVİ YÖNTEMİ ROBOTİK CERRAHİ İLE RAHİM SARKMALARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Son yirmi yıl içerisinde tıp alanında kendine büyük yer bulan robotik cerrahi günümüzde en sık jinekoloji ve üroloji operasyonlarında tercih ediliyor. Klasik laparoskopik yöntemin daha gelişmiş versiyonu olan bu yöntem ile laparoskopik yöntemin kısıtlamaları ortadan kalkar.

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Da Vinci robotunun kolları onlarca kez büyütme yapan ve üç boyutlu görüntü sunan kameraları ile operasyon bölgesi hakkında geniş bilgi sağlar. Ayrıca çok derin yerlere ulaşabilmesi sayesinde bu bölgelerde konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı meydana gelir.

3 boyutlu yani derinlik de içeren görüntüleme teknolojisi sayesinde ameliyat bölgesi çevresinde yer alan hassas dokuya herhangi bir zarar verilmeden operasyon tamamlanabilir.

OPERASYON SONRASI ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Yeni nesil robotik cihazlar ile yapılan operasyonlar tıpkı laparoskopik yöntem gibi minimal invaziv jinekolojik cerrahi alanında yer alır. Yani robotik cerrahi de operasyon esnasında hasta mümkün olan en az sayıda müdahale ile tedavi edilir. Bu da ameliyat sırasında daha az kanama ve daha az kan ihtiyacı anlamına gelir.

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Operasyonların küçük kesilerden gerçekleştirilmesi sayesinde ameliyat sonrasında enfeksiyon gibi komplikasyon görülme riski de minimum seviyeye indirilir. Bu sayede ameliyat sonrasında hastalar daha hızlı bir şekilde taburcu olabilmekte ve sosyal hayatlarına daha çabuk dönebilir.

Robotik cerrahi ile gelen avantajların bir diğer önemli olanı ise küçük bir kesiye ihtiyaç duyulduğu için ameliyat sonrasında herhangi belirgin bir iz kalmamasıdır. Operasyon sonrasında ortaya çıkan izler yaklaşık bir yıl içerisinde gözle görülemeyecek seviyeye gelir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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