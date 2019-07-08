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Kadınların kurtarıcısı kuru şampuanı bir de terleyen ellerde deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Özellikle yaz aylarında kabusa dönen terli eller, birçok insanda utanç kaynağı oluyor. İlk tanıştığınız biriyle ya da önemli bir toplantıdan önce el sıkışmak sinir bozucu bir deneyim haline gelebiliyor. Neyse ki, bu sorunu her zaman önlemenize yardımcı olacak çok kolay bir çözüm var!

Kadınların kurtarıcısı kuru şampuanı bir de terleyen ellerde deneyin

Ellerimiz, ayaklarımız ve alnımızda çok fazla ekrin bezi vardır. Bu bezler sempatik sinir sisteminize bağlanır. Stres yaşadığınızda bu aktive olur. Bazı insanlar ayrıca aşırı terleme olarak da bilinen hiperhidrozdan muzdariptir. Hiperhidroz sadece ellerinizin avuçlarını etkiler.

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Neyse ki, terli eller için çok kolay bir çözüm var. Zaten birçok kadın bu ürüne zaten sahip. Yoldayken yanınıza alabileceğiniz tek bir ürüne ihtiyacınız var: bir şişe kuru şampuan. Kuru şampuan ellerinizi terden arındıracak bu da ellerinizin kuru kalmasının sağlayacaktır.

Avucunuza yaklaşık 10 santimetre uzaklıkta bir miktar kuru şampuan püskürtün. Ellerinizi iyice ovalayın, böylece kuru şampuanı her iki elinize de uygun şekilde yedirin.

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Bu sayede bu problemden kurtulduğunuzu göreceksiniz.


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el terlemesi avuç içi terlemesi kuru şampuan

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