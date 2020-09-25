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Kadınların ortak derdi bu yöntem sayesinde tarihe karışıyor! Kararan çatal, kaşıklar için...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev kadınlarının ortak dertlerinden biri 'kararan çatal kaşık nasıl parlatılır?' sorusunun cevabıdır. En çok kullanılan eşyaların başında gelen çatal ve kaşıkların üzerindeki lekelerin giderilmesi ve parlatılması aslında çok kolay.

Kadınların ortak derdi bu yöntem sayesinde tarihe karışıyor! Kararan çatal, kaşıklar için...

İçindekiler

  • ÇATAL VE KAŞIKLAR NASIL PARLATILIR?
  • SİRKE VE SU
  • KARBONAT VE SİRKE
  • LİMON KABUĞU

Mutfak malzemeleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri olan çatal, kaşık ve bıçaklar sık kullanmanın ve sık yıkamanın sonucu bir süre sonra kararmaya başlarlar. Kalitesiz malzemeden yapılanların üzerinde paslanma bile başlayabilir. Özellikle yemeğe misafir gelmeden önce kararmış, eski görüntüsüyle sofraya gölge düşürmemesi için çatal, kaşık, bıçak takımına ayrı bir özen gösterilir. Çatal ve kaçıkları pırtlatmak için birçok yöntem bulunuyor.

İşte evdeki kararan çatal, kaşık, bıçak takımını parlatmak ve yeni bir görünüme kavuşturmak için yapmanız gerekenler...

ÇATAL VE KAŞIKLAR NASIL PARLATILIR?

Eski bir tencerenizin içerisine su ve çamaşır deterjanı ekleyin. Çizilmiş ve matlaşmış çatal, kaşık ve bıçaklarınızı ekleyerek bir süre kaynatın. Ardından bol suyla durulayarak temiz bir bezle kurulayarak parlatın.

SİRKE VE SU

Bir kabın içerisine su ve sirke ekleyin. Parlatmak istediğiniz çatal, kaşık ve bıçaklarınızı bu suyun içerisinde birkaç saat boyunca bekletin. Ardından durulayın ve lekeleri önlemek ve parlatmak için bir bezle kurulayın. Sirke kokusundan rahatsız olacaksanız bulaşık deterjanla yıkayıp ardından kurulayabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE

Karbonat ve sirkenin temizlikte etkin şekilde kullanıldığını duymuş veya bunları bizzat da uyguluyor olabilirsiniz. Karbonatın üzerine damlattığınız birkaç damla sirkeyle oluşturduğunuz karışımı lekeli olan çatal, kaşık ve bıçaklarınıza sürdükten sonra ovalayın. Ardından bol su ile durulayın ve temiz bir bezle kurulayın. Lekelerin kaybolduğunu ve çatal ile kaşıklarınızın parladığını göreceksiniz.

LİMON KABUĞU

Limon kabuğunun cilt üzerinde bile lekeleri giderdiği bir gerçek. Lekeli ve mat çatal, kaşık, bıçaklarınızı limon kabuğuyla ovalayarak fazla bekletmeden suyla durulayıp yine bir bezle kurulayın. Limon kabuğu içerdiği asit nedeniyle uzun süre bekletmeniz durumunda lekeleri gidermek yerine daha fazla leke oluşmasına neden olabilir.

Oluşan lekeleri ve matlaşmış görüntüyü ortadan kaldırma yöntemlerini sıraladık. Ancak leke ve matlaşmayı oluşmadan önce önlemek de mümkün. Çatal, kaşık ve bıçakları kullandıktan sonra üzerinde yemek artıklarıyla uzun süre bekletmek yiyeceklerin içerisinde yer alan asitlerin çeliği korozyona uğratmasına neden oluyor. Bu da leke, çizik ve hatta paslanmaya bile neden olabiliyor. Bu nedenle yemeklerden sonra yemek artıklarını çatal, kaşık ve bıçaklarınızın üzerinden uzaklaştırmanız en sağlıklısı olacaktır. Yıkandıktan sonra üzerinde suyun kurumasına izin vermek, suyun içerisindeki kireçten dolayı lekelenmelere zemin hazırlayacaktır. Uzun süre ilk günkü parlaklığıyla çatal, kaşık, bıçak setlerinizi kullanmak istiyorsanız yemekten sonra üzerinde artıkların kalmasına izin vermeyerek elde yıkamanızı ya da makinede yıkayacaksanız da artıkları uzaklaştırdıktan sonra makineye yerleştirmenizi, yıkadıktan sonra da suyun üzerinde kurumasına izin vermeden temiz bir bezle kurutmanızı tavsiye ediyoruz.

Saydığımız geleneksel yöntemlerin haricinde ticari olarak satılan metal parlatıcıları da satın alarak kullanabilirsiniz.

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