Kadınların ortak derdi bu yöntem sayesinde tarihe karışıyor! Kararan çatal, kaşıklar için...

Mutfak malzemeleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri olan çatal, kaşık ve bıçaklar sık kullanmanın ve sık yıkamanın sonucu bir süre sonra kararmaya başlarlar. Kalitesiz malzemeden yapılanların üzerinde paslanma bile başlayabilir. Özellikle yemeğe misafir gelmeden önce kararmış, eski görüntüsüyle sofraya gölge düşürmemesi için çatal, kaşık, bıçak takımına ayrı bir özen gösterilir. Çatal ve kaçıkları pırtlatmak için birçok yöntem bulunuyor.

İşte evdeki kararan çatal, kaşık, bıçak takımını parlatmak ve yeni bir görünüme kavuşturmak için yapmanız gerekenler...

ÇATAL VE KAŞIKLAR NASIL PARLATILIR?

Eski bir tencerenizin içerisine su ve çamaşır deterjanı ekleyin. Çizilmiş ve matlaşmış çatal, kaşık ve bıçaklarınızı ekleyerek bir süre kaynatın. Ardından bol suyla durulayarak temiz bir bezle kurulayarak parlatın.

SİRKE VE SU

Bir kabın içerisine su ve sirke ekleyin. Parlatmak istediğiniz çatal, kaşık ve bıçaklarınızı bu suyun içerisinde birkaç saat boyunca bekletin. Ardından durulayın ve lekeleri önlemek ve parlatmak için bir bezle kurulayın. Sirke kokusundan rahatsız olacaksanız bulaşık deterjanla yıkayıp ardından kurulayabilirsiniz.