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Kadınların ortak sorunu ama çözümü çok kolay! İç uyluktaki tahrişi önlemenin yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 07:35 | Son Güncelleme:
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Kadınların ortak sorunu ama çözümü çok kolay! İç uyluktaki tahrişi önlemenin yolları

Sağlıklı ve ince bacaklarınız olsa bile, koşu, bisiklete binme gibi fiziksel aktiviteler veya fazla kilolar sürtünme ve aşırı terlemeden dolayı iç uyluk bölgesinde tahriş oluşturabiliyor.

Bu sorunlarla başa çıkabilmeniz için basit fikirlerin bir listesi çıkardık...

VAZELİN

Sürtünme sadece ciltte tahrişe neden olmaz, aynı zamanda çok da acı verir. Bu sürtünmeyi önlemenin en kolay yollarından biri cildinizin yüzeyini yağlamaktır. Vazelin sürmek bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

KISA TAYTLAR

Bir başka basit ama etkili yol da bu tip iç çamaşırları giymektir. Kısa taylar uyluklarınızı tahriş etmez, gerçek bir koruyucudurlar.

DEODORANT

Terleyen iç uyluk bölgesine deodorant sürerek önlem alabilirsiniz.

BEBEK PUDRASI

Bebek pudrası, bebek poposunda işe yarıyorsa, uyluklarınızda da işe yarayabilir. Bebek pudrası, terlemeyi ve tahrişleri azaltmaya yardımcı olur. Buradaki en önemli şey, cildinizi serin ve kuru tutmaktır.

SHEA YAĞI

Shea yağı, başka bir büyük nemlendirici ve doğal yağlayıcıdır. Vitaminlerle doludur ve cildi koruyan bir dizi yağ asidi içerir. İç baldırlara ince bir tabaka shea yağı sürün iyileştiğini göreceksiniz.

ALOE VERA

Bunca yıldır ev bitkisi olarak kullandığımız Aloe vera'yı saymakla bitmeyen faydaları nedeniyle elimizden düşürmemeye başladık. Aloe vera gerçekten çok sağlık yararları olan büyülü bir bitki. Saf aloe vera jeli ve aloe vera içeren reçetesiz ürünler, tahriş önleyici olarak kullanılabilir, bir yağlayıcı görevi görür ve çatlayan cildi tedavi etmek için kullanılabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

İç baldırlar gibi yüksek sürtünmeli bir bölgeyi yağlamanın bir başka yolu da bunları hindistan cevizi yağıyla ovalamaktır. Bu sürtünmeyi azaltmaya ve uyluklarınızı kaygan ve pürüzsüz tutmaya yardımcı olur. Antibakteriyel ve antifungal özellikleri nedeniyle hindistancevizi yağı, özellikle sıcak bir yaz günü iç bacaklarınız gibi terlemeye müsait yüzeyler üzerinde, bakteriyel enfeksiyonu önlemek için büyük bir çözümdür.

DUDAK KREMİ

Texas Üniversitesi McGovern Tıp Okulu'nda dermatolog olan Carolyn Bangert, sürtünmeden dolayı tahriş olan uyluk bölgesi için dudak kremi kullanmayı öneriyor.

BACAK BANTLARI

Bu bantlar seksi ve hoş görünmenizi sağlarken, uyluk bölgenizi de tahriş ve kızarıklıktan korur. En sevdiğiniz eteklerinizin ve elbiselerinizin altında, kayma ihtimalinden korkmadan takabilirsiniz.

BACAKLARINIZ TAHRİŞ OLDUYSA YAPMANIZ GEREKENLERSE ŞÖYLE:

Yapmanız gereken ilk şey, tüm ter ve bakterilerden kurtulmak. Etkilenen bölgeyi ılık su ve sabunla nazikçe temizleyin. Yumuşak bir havluyla iyice kurulayın. Ovalamayın. Vazelin gibi bir merhem sürün. Etkilenen bölge şişmişse veya kanıyorsa, mutlaka doktora görünün.


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