Kadınların ortak sorunu ama çözümü çok kolay! İç uyluktaki tahrişi önlemenin yolları

Bu sorunlarla başa çıkabilmeniz için basit fikirlerin bir listesi çıkardık...

VAZELİN

Sürtünme sadece ciltte tahrişe neden olmaz, aynı zamanda çok da acı verir. Bu sürtünmeyi önlemenin en kolay yollarından biri cildinizin yüzeyini yağlamaktır. Vazelin sürmek bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

KISA TAYTLAR

Bir başka basit ama etkili yol da bu tip iç çamaşırları giymektir. Kısa taylar uyluklarınızı tahriş etmez, gerçek bir koruyucudurlar.

DEODORANT

Terleyen iç uyluk bölgesine deodorant sürerek önlem alabilirsiniz.

BEBEK PUDRASI

Bebek pudrası, bebek poposunda işe yarıyorsa, uyluklarınızda da işe yarayabilir. Bebek pudrası, terlemeyi ve tahrişleri azaltmaya yardımcı olur. Buradaki en önemli şey, cildinizi serin ve kuru tutmaktır.

SHEA YAĞI

Shea yağı, başka bir büyük nemlendirici ve doğal yağlayıcıdır. Vitaminlerle doludur ve cildi koruyan bir dizi yağ asidi içerir. İç baldırlara ince bir tabaka shea yağı sürün iyileştiğini göreceksiniz.

ALOE VERA

Bunca yıldır ev bitkisi olarak kullandığımız Aloe vera'yı saymakla bitmeyen faydaları nedeniyle elimizden düşürmemeye başladık. Aloe vera gerçekten çok sağlık yararları olan büyülü bir bitki. Saf aloe vera jeli ve aloe vera içeren reçetesiz ürünler, tahriş önleyici olarak kullanılabilir, bir yağlayıcı görevi görür ve çatlayan cildi tedavi etmek için kullanılabilir.