Kadınların saç konusunda büyük hataları

Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri saçları hergün yıkamak. Özellikle de yağlı saç tipine sahip olan bayanlar bu konuya daha da dikkat etmelidir. Saç ne kadar sık yıkanırsa sebum üretimi de o kadar artar. Üstelik her yıkamadan sonra saçlar yeniden taranırken dökülen saç miktarı da artacaktır. Bu yüzden saç yıkama sıklığı haftada 3 kez ile sınırlandırılmalıdır.

Saçlar doğal haliyle kurumaya bırakılmalı. Saçları havlu ya da yüksek ısıda saç kurutma makinesi ile kurutmamak gerekir.

Kadınlar saçlarını sürekli olarak çok sıkı toplamamalı. Saç derisinin hava almaması koparak dökülmelerin önde gelen nedenlerinden biridir. Toplu saç modellerinden hoşlanan bayanlar çok sıkı topuzlar yerine dağınık modelleri tercih etmeliler. Böylece saç kökleri gerilmez ve kopmaz. Ayrıca yeni çıkmaya başlayan ince bebek tüyü saçlarını da kaybetmemiş olurlar.

Saçları belirli aralıklarla kestirmek, kırık saç uçlarından kurtulmak saçların sağlıkla uzamasını sağlar. Kırık saç uçlarını kestirmediğinizde saçlarınızın daha kolay dolaştığını fark etmişsinizdir. Dolaşan saçlar sağlıklı saçların da kopmasına neden olur. Bu yüzden kırık saç uçlarını saçınızın ihtiyacına göre 8-10 haftada bir kestirin.