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Kadınların saç konusunda büyük hataları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Ünlülerin Kuaförü Koray Dağıstan özellikle genç kadınların saç bakımı konusunda hatalar yaptığı belirtiyor. Dağıstan'a göre bazı hatalar geri dönülmez sonuçlar verebilir. 20 Yıldır kadınların saçları ile ilgili büyük deneyim sahibi olan Dağıstan, saç bakımı ile ilgili olarak şu açıklamaları yapıyor. İşte kadınlara saç tüyoları...

Kadınların saç konusunda büyük hataları

Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri saçları hergün yıkamak. Özellikle de yağlı saç tipine sahip olan bayanlar bu konuya daha da dikkat etmelidir. Saç ne kadar sık yıkanırsa sebum üretimi de o kadar artar. Üstelik her yıkamadan sonra saçlar yeniden taranırken dökülen saç miktarı da artacaktır. Bu yüzden saç yıkama sıklığı haftada 3 kez ile sınırlandırılmalıdır.

Saçlar doğal haliyle kurumaya bırakılmalı. Saçları havlu ya da yüksek ısıda saç kurutma makinesi ile kurutmamak gerekir.

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Kadınlar saçlarını sürekli olarak çok sıkı toplamamalı. Saç derisinin hava almaması koparak dökülmelerin önde gelen nedenlerinden biridir. Toplu saç modellerinden hoşlanan bayanlar çok sıkı topuzlar yerine dağınık modelleri tercih etmeliler. Böylece saç kökleri gerilmez ve kopmaz. Ayrıca yeni çıkmaya başlayan ince bebek tüyü saçlarını da kaybetmemiş olurlar.

Saçları belirli aralıklarla kestirmek, kırık saç uçlarından kurtulmak saçların sağlıkla uzamasını sağlar. Kırık saç uçlarını kestirmediğinizde saçlarınızın daha kolay dolaştığını fark etmişsinizdir. Dolaşan saçlar sağlıklı saçların da kopmasına neden olur. Bu yüzden kırık saç uçlarını saçınızın ihtiyacına göre 8-10 haftada bir kestirin.

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Düzenli bi şekilde saç bakımlarını yaptırmak saçların sertleşerek, kırılmasını ve dökülmesini engeller. Fön, maşa, saç düzleştirici gibi saç şekillendiriciler, saç tellerinin içindeki keratinin kurumasına, saçın kırılmasına, çatallaşmasına ve yaşlanmasına sebep olur. Yaşlanmış bir saç ise kuru, cansız ve mat gözükür. Perma, boya gibi saça yapılan kimyasal uygulamalar da saçı yaşlandıran diğer faktörlerdendir. Saça uygulanan keratin botoks bakımlar sayesinde saçlar güçlenir, koparak dökülmeler önlenmiş olur.

Bayanların yaptığı hatalardan biri de saç açıcı ürünleri evde kendileri uygulamaları. Saç rengini bir iki ton açmak ya da koyulaştırmak kolay bir işlem gibi görülebilir. Fakat saçlarından daha sağlıklı sonuçlar almak istiyorlarsa bu tarz değişiklikleri kuaförlerine bırakmaları daha doğru olacaktır.

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