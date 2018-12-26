KADIN

Kadınların süper güçlere sahip olduğunun 11 kanıtı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Bilime göre, tüm kadınların erkeklerde olmayan bazı süper güçleri var: farklı renk tonlarını ayırt edebiliyorlar, daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahipler ve erkeklerden daha empatik ve sezgiseller. Eşsiz tehlike tespit yeteneklerine sahiptirler ve birçok işi aynı anda yapabilirler. Bu listedeki fotoğraflar kadınların süper güçlerini gösteriyor.

Kadınların süper güçlere sahip olduğunun 11 kanıtı

YÜKSEK TOPUKLUYLA KOŞU

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Topuklu giymek çoğu erkek için erişilmez bir beceriyken kadınlar maraton koşabilir. Bunun bir örneğini eski bir balo salonu dansçısı olan Irene Sewell, 43 km koşarak gerçekleştirdi. Sewell, yarışı 7 saat 28 dakikada bitirerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.

YAŞAYAN ÖRÜMCEK KADIN

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Tırmanma becerilerini çocukken evcil hayvan maymunu Georgie'den alan bu kadın tırmanma yeteneği ile en zor yerlere bile düz yolda yürüyormuş gibi tırmanabiliyor. Şimdilerde emekli olan kadın motivasyonel konuşmalar yaparak ve koçluk seminerleri düzenleyerek başkalarına ilham vermeye çalışıyor.

BEBEKLE SPOR YAPMAK

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Anne ve bebek yogası son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Küçük bir bebeğiniz olsa bile çalışmanın mümkün olduğunu gösteriyorlar.

ARABA SÜRME OYUNUNDA ARABAYI ÇARPMAK VE BİLGİSAYARIN ÇÖKMESİ

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Bu tersine bir süper güç: araştırmalar, kadınların ilk sürüş testlerinde başarısız olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve genellikle eşlerinin daha iyi bir sürücü olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Anlaşılan, araba gerçek olmasa bile bu doğru görünüyor. Ancak yine araştırmalara göre kadınlar araba kullanırken daha dikkatli.

KUZEY VE GÜNEY KUTBUNA TIRMANAN İLK KADIN

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Ann Daniels, insanların istedikleri her şeyi başarabileceklerinin canlı kanıtı. Tarihte hem Kuzey hem de Güney Kutuplarına ulaşan ilk kadın.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN GÜZEL OLMAK

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Gündelik işler bir kadının güzellik ritüelinin önüne geçemez. Kadın ne iş yapıyorsa yapsın bakımlı olmayı mutlaka başarır.

HER YAŞTA PARLAYAN BİR YILDIZ OLMAK

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Helen van Winkle, 87 yaşında Instagram yıldızı oldu. Bu, çok kışkırtıcı, gösterişli veya tartışmalı olma korkusu olmadan markasını yaratmaya başladığı zamandı. Her şey onun torununun Instagram'da resmini çekmesiyle başladı ve viral oldu. Şimdi Helen, MTV Film Ödülleri gibi önemli etkinliklere katılıyor ve milyonlarca kadına 90'lara yaklaşsa bile kendilerinden vazgeçmemeleri için ilham veriyor.

TÜM ZORBALIKLARA RAĞMEN GERÇEK BİR SAVAŞÇI OLMAK

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Nadia gerçek bir savaşçı. Nadia etrafındaki insanların aksine çevreye karşı duyarsız biri değil. Sadece kendi başına yaklaşık iki geri dönüşüm konteynerını kaplayacak kadar plastik toplamış. Okul arkadaşları çabalarını takdir etmedi ve ona “Çöp Kız” adını verdi. Fakat, onun hikayesi daha büyük bir topluluğa ilham verdi.

HEM ANNE HEM DE UZAY MEKİĞİ KOMUTANI OLMAK

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Eileen Collins, uzay mekiğinin ilk kadın pilotu ve ilk kadın komutanıydı. Çocuğuna ve eşine vakit ayırabilmek için 2006 yılında 16 yıl süren kariyerinin ardından NASA'dan ayrıldı. Röportajlarında diğer insanlara en zorlu mücadeleleri bile üstlenmelerini ve başarısızlıktan korkmamalarını tavsiye ediyor.

BİRÇOK İŞİ AYNI ANDA YAPMAK

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Kadınların aynı anda birden fazla iş yapmakta erkeklerden daha başarılı olduğu bilim tarafından da kanıtlanmış bir şey. Görünüşe göre, bir bebeği emzirmek ve makyaj yapmak bu tür çoklu görevlere bir örnektir.

HAMİLE OLMAK VE DOĞUM YAPMAK

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Doğum yapmak, kadınlara özgü en üst düzey süper bir güç. Bu fotoğraf İspanyol blog yazarı ve 3 çocuk annesi Laura'nın ikiz bebeklerini doğurmadan 4 gün öncesine ait.

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Bütün kadınların süper güçleri olduğu konusunda hemfikir misiniz?

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