Kadınların süper güçlere sahip olduğunun 11 kanıtı

YÜKSEK TOPUKLUYLA KOŞU

Topuklu giymek çoğu erkek için erişilmez bir beceriyken kadınlar maraton koşabilir. Bunun bir örneğini eski bir balo salonu dansçısı olan Irene Sewell, 43 km koşarak gerçekleştirdi. Sewell, yarışı 7 saat 28 dakikada bitirerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.

YAŞAYAN ÖRÜMCEK KADIN

Tırmanma becerilerini çocukken evcil hayvan maymunu Georgie'den alan bu kadın tırmanma yeteneği ile en zor yerlere bile düz yolda yürüyormuş gibi tırmanabiliyor. Şimdilerde emekli olan kadın motivasyonel konuşmalar yaparak ve koçluk seminerleri düzenleyerek başkalarına ilham vermeye çalışıyor.

BEBEKLE SPOR YAPMAK

Anne ve bebek yogası son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Küçük bir bebeğiniz olsa bile çalışmanın mümkün olduğunu gösteriyorlar.

ARABA SÜRME OYUNUNDA ARABAYI ÇARPMAK VE BİLGİSAYARIN ÇÖKMESİ

Bu tersine bir süper güç: araştırmalar, kadınların ilk sürüş testlerinde başarısız olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve genellikle eşlerinin daha iyi bir sürücü olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Anlaşılan, araba gerçek olmasa bile bu doğru görünüyor. Ancak yine araştırmalara göre kadınlar araba kullanırken daha dikkatli.