Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor! Kanama, üremeyi bile engelliyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "Jinekoloji polikliniklerinin yüzde 30-40'ını anormal kanama meşgul etmektedir. Kadınlar sıkça bu durumdan hastanelere geliyor. Kadınlarda, üreme çağında süratle müdahale gerektiren bir sorundur. Tüm kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor" diye konuştu.

Doğasında Doğum Derneği ile Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneğince "Menoraji'de Güncel Yaklaşım Çalıştayı", ATO VIP Salonu'nda düzenlendi. Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, kadınlarda uzun, zamansız ve fazla kanamaların "anormal kanama" olduğunu, tıp literatüründe ise "menoraji" şeklinde ifade ettiklerini belirtti.

Biri, çalıştayın amacının sempozyumdan farklı olarak, çıktısı, sonuçları ve önerileri olan bir rapor hazırlamak ve bunu ilgili derneklerle paylaşmak olduğunu kaydetti. Aydan Biri, şöyle konuştu: "Jinekoloji polikliniklerinin yüzde 30-40'ını anormal idiyopatik kanama meşgul etmektedir. Tüm kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor. Kadınlar sıkça bu durumdan hastanelere geliyor. Kadınlarda, üreme çağında süratle müdahale gerektiren bir sorundur. Hatta ameliyata kadar giden yönleri nedeniyle üremeyi de bloklayan bir sorundur. Altta yatan nedenler hormonal, organik dediğimiz miyomlar, polipler gibi tedavi edilebilir rahatsızlıkların yanı sıra kanser, pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıklardır."