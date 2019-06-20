KADIN

Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor! Kanama, üremeyi bile engelliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "Menoraji (aşırı regl kanaması), kadın üreme çağında müdahale ve tedavi girişimi gerektiren bir sorundur. Hatta ameliyata kadar giden yönleri nedeniyle üremeyi de bloklayan bir sorundur" dedi.

Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor! Kanama, üremeyi bile engelliyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "Jinekoloji polikliniklerinin yüzde 30-40'ını anormal kanama meşgul etmektedir. Kadınlar sıkça bu durumdan hastanelere geliyor. Kadınlarda, üreme çağında süratle müdahale gerektiren bir sorundur. Tüm kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor" diye konuştu.

4

Doğasında Doğum Derneği ile Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneğince "Menoraji'de Güncel Yaklaşım Çalıştayı", ATO VIP Salonu'nda düzenlendi. Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, kadınlarda uzun, zamansız ve fazla kanamaların "anormal kanama" olduğunu, tıp literatüründe ise "menoraji" şeklinde ifade ettiklerini belirtti.

2

Biri, çalıştayın amacının sempozyumdan farklı olarak, çıktısı, sonuçları ve önerileri olan bir rapor hazırlamak ve bunu ilgili derneklerle paylaşmak olduğunu kaydetti. Aydan Biri, şöyle konuştu: "Jinekoloji polikliniklerinin yüzde 30-40'ını anormal idiyopatik kanama meşgul etmektedir. Tüm kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor. Kadınlar sıkça bu durumdan hastanelere geliyor. Kadınlarda, üreme çağında süratle müdahale gerektiren bir sorundur. Hatta ameliyata kadar giden yönleri nedeniyle üremeyi de bloklayan bir sorundur. Altta yatan nedenler hormonal, organik dediğimiz miyomlar, polipler gibi tedavi edilebilir rahatsızlıkların yanı sıra kanser, pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıklardır."

1

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya, aşırı kanamanın Türkiye'de çokça görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

3

Belirli şikayetlerle hastaneye başvuran hastalara, hekimler tarafından uygun tedavi uygulandığını belirten Koçkaya, "Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı uygulamaları nedeniyle insanlar tedaviye özel hastanelerde erişebiliyorken, devlet hastanelerinde erişemeyebiliyor. Özellikle son uygulamalarda bunu görüyoruz ne yazık ki" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, anormal kanama hastalığının, Türkiye'nin klinik ve ekonomik yönden ne durumda olduğunun masaya yatırılacağını ve görüş alışverişinde bulunulacağını belirten Koçkaya, "İlaçlı rahim içi cihaz kullanımı kısıtlandı. Bu kısıtlandığı için hastalar ya oral tedaviye ya da cerrahi tedaviye gidecek. Devlet, büyük bir değişiklik yapmazsa ve var olan uygulamaya devam ederse, yılda 10 milyon lira civarında kamunun zararı olacağına inanıyorum. Bu durum, Türkiye'de yılda 8 bin ek histerektomiye (rahmin alınması) neden olabilir" dedi.

6

ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARIN YÜZDE 25'İNDE ANORMAL KANAMA GÖRÜLÜYOR

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu, normal düzenin dışında ve normalden fazla miktarda olan rahim kaynaklı kanama anlamına gelen idiyopatik menorajinin, üreme çağındaki kadınların yüzde 25'inde görüldüğünü belirtti.

Üreme çağındaki genç kadınlarda bu hastalığın görülmesinin önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Durmuşoğlu, idiyopatik menorajinin organik patoloji olmadan kanama miktarının 80 mililitre üzerinde olması halinde verilen bir tanım olduğunu aktardı.

Kadınlardaki bütün kanamaların da idiyopatik menoraji yani aşırı kanama anlamına gelmediğini belirten Durmuşoğlu, "30-49 yaş arası kadınların yüzde 5 oranı idiyopatik menoraji nedeni ile jinekolojik konsültasyona başvuruyor. Ülkemizde bu sayı en az 800 bin kadın demektir" bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin ve alanın uzmanlarının katıldığı çalıştayın sonunda idiyopatik menoraji konusunda rapor hazırlanacak.

Kaynak: AA

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Meme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyorMeme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyor
Bana olmaz demeyin! Obezlerde daha az görülüyor ama, çili olanlar...Bana olmaz demeyin! Obezlerde daha az görülüyor ama, çili olanlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anormal kanama Menoraji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor

Yapay zeka artık onu da teşhis edecek!

Meme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyor

Meme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyor

Çili olan kadınlar risk altında, obez kadınlarda daha az görülüyor! Endometriozis hakkında bilmeniz gerekenler

Bana olmaz demeyin! Obezlerde daha az görülüyor ama, çili olanlar...

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Kadınların kabusu ama utandıkları için paylaşamıyorlar! Mesane zayıflığı cinsel hayatı bile etkiliyor

Utandıran sır cinselliği bitiriyor

Rahmi olmadan doğdu! Tedavi olursa cinsel ilişkiye girebilecek ancak çocuk sahibi olamayacak

Çok nadir görülüyor ilişkiye girebilecek ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.