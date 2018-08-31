Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Cinsel ilişkiye girmeyin

DUŞ JELLERİ VE SABUN

Parfümlü sabun, vajinanızın doğal pH seviyelerini bozan sert kimyasallar içerebilir. Bu sabunların ve jelleriin vajinayı temizlemek için kullanılması, pamukçuğu tetikleyerek tahrişe yol açabilir. Vajina kendi kendini temizlyebildiğinden sabun ya da jel kullanmanıza gerek yok. Ilık su ile yıkayabilirsiniz.

ŞEKER TÜKETİMİ

İyi bir vajinal sağlık, genel sağlığınız tarafından büyük ölçüde korunur. Dengeli beslenme vajinanıza fayda sağlayacak ve pamukçuk geliştirme olasılığınızı azaltacaktır. Örneğin, şekerlemelerde ve gazlı içeceklerde bulunan rafine şekerin kötü bakterileri beslediği, vücudunuzun hassas dengesini bozduğu ve pamukçuk riskini artırdığı kanıtlanmıştır.

Yüksek şeker seviyeleri ayrıca, mantar bakterilerinin büyümesi ve pamukçuk oluşumunun daha muhtemel hale gelmesi için daha uygun yaşam koşulları oluşturabilir. Yüksek şekerli yiyecekler yemekten kaçınmalısınız.

REGL DÖNEMİ

Adet döngüsünüz sırasında yaşadığınız hormonal değişiklikler, vajinadaki değişen koşullara yol açabilir ve sizi pamukçuk için daha duyarlı hale getirebilir. “Tamponlar ve hijyenik pedlerin kullanılması daha az hava alınması nedeniyle pamukçuğa daha duyarlı olmanızı sağlayabilir. Çünkü pamukçuk sıcaklık ve nemin olduğu yerlerde büyür. Dönem boyunca pamukçuk riskini azaltmak için, tamponlarınızı ve hijyenik pedlerinizi sık sık değiştirdiğinizden emin olun.