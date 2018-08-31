Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Cinsel ilişkiye girmeyin

DUŞ JELLERİ VE SABUN
Parfümlü sabun, vajinanızın doğal pH seviyelerini bozan sert kimyasallar içerebilir. Bu sabunların ve jelleriin vajinayı temizlemek için kullanılması, pamukçuğu tetikleyerek tahrişe yol açabilir. Vajina kendi kendini temizlyebildiğinden sabun ya da jel kullanmanıza gerek yok. Ilık su ile yıkayabilirsiniz.
ŞEKER TÜKETİMİ
İyi bir vajinal sağlık, genel sağlığınız tarafından büyük ölçüde korunur. Dengeli beslenme vajinanıza fayda sağlayacak ve pamukçuk geliştirme olasılığınızı azaltacaktır. Örneğin, şekerlemelerde ve gazlı içeceklerde bulunan rafine şekerin kötü bakterileri beslediği, vücudunuzun hassas dengesini bozduğu ve pamukçuk riskini artırdığı kanıtlanmıştır.
Yüksek şeker seviyeleri ayrıca, mantar bakterilerinin büyümesi ve pamukçuk oluşumunun daha muhtemel hale gelmesi için daha uygun yaşam koşulları oluşturabilir. Yüksek şekerli yiyecekler yemekten kaçınmalısınız.
REGL DÖNEMİ
Adet döngüsünüz sırasında yaşadığınız hormonal değişiklikler, vajinadaki değişen koşullara yol açabilir ve sizi pamukçuk için daha duyarlı hale getirebilir. “Tamponlar ve hijyenik pedlerin kullanılması daha az hava alınması nedeniyle pamukçuğa daha duyarlı olmanızı sağlayabilir. Çünkü pamukçuk sıcaklık ve nemin olduğu yerlerde büyür. Dönem boyunca pamukçuk riskini azaltmak için, tamponlarınızı ve hijyenik pedlerinizi sık sık değiştirdiğinizden emin olun.
DAR PANTOLON
Dar kot pantolon, spor kıyafetler ve yüzme kıyafetleri gibi sıkı veya sentetik kıyafetler giymek pamukçuk gelişme olasılığını artırabilir. Çünkü sıkı, daha az nefes alan kumaşlar vajinanınızda sıcak ve terli bir ortam oluşturabilir. Uzun süre sıkı veya sentetik giysiler giymekten kaçının ve yüzdükten ya da egzersiz yaptıktan sonra kıyafetlerinizi değiştirdiğinizden emin olun. Pamukçuk geliştirmeye eğilimli iseniz, sentetik malzemelerden üretilen iç çamaşırları yerine pamuklu iç çamaşırları tercih edin.
SEKS
Pamukçuk cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak sınıflandırılmamıştır ama cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Pamukçuktan muzdaripseniz iyileşene dek cinsel ilişkiye girmekten kaçının.
ANTİBİYOTİKLER
Üç kadından biri antibiyotik tedavisi aldıktan sonra pamukçuk şikayeti yaşıyor. Antibiyotiklerin kendileri doğrudan pamukçukğa neden olmamakla birlikte, vajinanızda bulunan sağlıklı bakterilerin seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Antibiyotik aldıktan sonra pamukçuk sorunu yaşıyorsanız doktorunuzla konuşup alternatif tedavi seçeneklerini konuşabilirsiniz.
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