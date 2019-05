Kadir Gecesi Bin Aydan daha hayırlıdır

Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifte bildirdiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu sene 31 Mayıs Cuma akşamı idrak edilecek.

Peygamber Efendimizin bildirdiği “Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu Cehennemden azat olmaktır" buyrulan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Hicret’in ikinci senesinde bu ayda oruç tutmak farz oldu. Peygamber efendimiz ve mübarek arkadaşları, ilk Ramazan orucunun 12’inci gününde Bedir Muharebesi için Medine’den çıktılar. Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki oruç tutulan 1439’uncu Ramazan-ı Şerif ayını biz talihli Müslümanlar bu sene idrak ettik ve İslam’ın beş şartında dördüncüsü olan bu çok mühim farzı yerine getirdik. Çok mühim sünnet olan teravih namazlarına devam ettik, fitrelerimizi veriyoruz."

Müslümanların 10 mübarek gecesi olduğunu belirten Araştırmacı Yazar İbrahim Pazan, mübarek geceleri şu şekilde anlattı:

"1. Kadir Gecesi: Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de övülen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı Kerîm Peygamber efendimize bu gece gelmeye başladı.

2. Arefe Gecesi: Arefe günü ile Kurban Bayramı’nın birinci günü arasındaki gecedir. Yani Zilhicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir.

3. Fıtır Bayramı Gecesi: Ramazan-ı Şerif ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir.

4. Kurban Bayramı Geceleri: Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir.

5. Mevlid Gecesi: Rebiyülevvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed “aleyhisselâm”ın doğduğu gecedir.

6. Berat Gecesi: Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani on dördüncü günü ile on beşinci günü arasındaki gecedir. Allahü teâlâ ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.

7. Miraç Gecesi: Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

8. Regaip Gecesi: Recep ayının ilk cuma gecesidir. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır.

9. Muharrem Gecesi: Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir.

10. Aşure Gecesi: Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesidir. Bu on geceden başka, Ramazan bayramının diğer geceleri, Zilhicce ayının ilk on geceleri, Muharrem ayının ilk on geceleri ve her cuma ve pazartesi gecesi de mübarektir."